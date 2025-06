Daniel, emprendedor que abre una nueva pastelería en el centro de Zaragoza: "Vamos a estar hasta en la sopa"

Con el objetivo de aportar al mercado un nuevo concepto, nace en Zaragoza Cake Away, una pastelería artesana especializada en mini tartas para llevar. Abrió sus puertas el pasado 4 de junio en la calle San Vicente Mártir, 11 y espera ser un sitio de referencia en la ciudad.

Dani, periodista de profesión, emprendió un proyecto ilusionante junto a su pareja y su madre. Esta última había tenido siempre una gran afición por la repostería, aunque de manera amateur. “Pensé que podía ser buena idea hacer algo con lo que pudiera sacar adelante esa pasión que ella ya tenía”, explica su hijo.

Ahí comienza la historia de Cake Away, que como su propio nombre indica, nació como una pastelería a domicilio 100%, sin un espacio físico abierto de cara al público. Sin embargo, encontraron el local y les pareció “muy interesante”, pudiendo tener un escaparate a pie de calle para darse a conocer.

Se trata de un local pequeño, con un obrador de escasas dimensiones desde donde se hace todo de manera artesanal y casera, además de con “amor de madre”.

Así pues, los clientes también pueden ir a buscar presencialmente sus tartas o dulces, aunque destaca la opción de hacerlo a través de Uber y Glovo.

Exterior de la nueva pastelería.

Este servicio a domicilio es una de las características que Daniel destaca del nuevo establecimiento. “No habíamos visto sitios que enviaran tartas a domicilio porque son delicadas para llevarlas en un paquete. A veces es un poco complicado, puede llegar en malas condiciones o puede darse golpes, sobre todo cuando es una tarta de dimensiones ya importantes”, analiza el propietario.

Sobre ese último aspecto se asienta el segundo de los sellos de identidad de Cake Away y con el que quieren diferenciarse en el mercado: las mini tartas.

“No había pastelerías especializadas en tartas que sean solamente para una o dos personas. La sociedad ahora está tirando un poco hacia la individualidad o hacia el estar solo. Cake Away intenta es celebrar eso y dar servicio a esa gente que no quiere tener una tarta de 10 porciones en la nevera poniéndose mala o que no quiere esperar a un evento para poder probarla”, defiende Dani.

De esta manera, la pastelería apuesta por ofrecer tartas más pequeñas para consumir uno solo. No se trata de una porción, sino de una ración entera: “Hay algunas pastelerías que venden cachos o trozos de tarta, pero hay muy pocas que solo tengan mini tartas de 250 gramos o de 450 como mucho”.

Tartas, cookies…

Su oferta de repostería es un auténtico paraíso para los más golosos de Zaragoza. Por supuesto, destacan sus tartas, como las típicas de red velvet o carrot cake, hasta otras más innovadoras como una tarta de mojito u otra de Baileys con café.

Además, en su mostrador se pueden ver como lucen galletas tipo crumbl, cruasanes rellenos, cinnamon rolls, focaccias, etc.

WhatsApp Image 2025-06-24 at 18.00.29

Acogida y expectativa

Cake Away lleva justo tres semanas abierto y Dani se muestra satisfecho con la acogida en estos primeros días. “Nos lo esperábamos bastante peor. Nos habían metido mucho miedo por empezar en verano. Podríamos ir mucho mejor, pero también mucho peor”, reflexiona.

Además, es optimista de cara al futuro, cuando el negocio vaya cogiendo rodaje y ganando visibilidad, sobre todo potenciando las redes sociales. “Para lo que nacemos es para posicionarnos como referencia, no tenemos ninguna duda. De aquí a septiembre queremos estar hasta en la sopa. Ese es el objetivo”, afirma Dani con ambición y buen humor.