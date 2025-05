Cuando quiero cenar rico sin pasar tanto tiempo en la cocina, hago esta deliciosa receta aragonesa: sencilla y proteica

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 4

Si hay un plato delicioso y sencillo aragonés, son las magras con tomate. Esta receta típica de Aragón es poco conocida pero me soluciona las cenas cuando no sé qué hacer, y no quiero pasar mucho rato en la cocina.

La gastronomía tradicional aragonesa es un reflejo de la identidad de esta tierra, de sus raíces y de una sabiduría popular que ha sabido sacar lo mejor de cada ingrediente local. Las recetas que han pasado de generación en generación, como esta, son auténticos tesoros que merecen ser contados… y cocinados. Además, las recetas de antaño no tiene porqué ser todas complicadas y laboriosas.

Mi abuela no tiene ningún problema en ponerse el delantal, arremangarse y echar horas en la cocina, es más, si te pilla despistada te hace lavarte las manos y ayudar con los fogones. Sin embargo, también tiene días que no le apetece estar horas cocinando, y esta receta la aprendí de ella para días que me apetece cenar rico pero no ceñirme el delantal.

¿Qué son las magras con tomate?

Las magras con tomate son un plato sencillo, sí, pero cargado de sabor y personalidad. Su base es tan humilde como deliciosa: jamón serrano de Teruel, tomates maduros, ajo y, si se quiere coronar con todo el arte, un huevo frito por encima. El resultado es un bocado sabroso, reconfortante y rico en proteínas.

Esta receta tradicional destaca por su preparación rústica, con ese punto casero que solo se consigue cocinando sin prisas. Aunque hoy en día puedas tenerlo listo en menos de diez minutos.

Antiguamente, las magras con tomate se reservaban para ocasiones especiales. El jamón era un manjar que no se comía todos los días, y por eso este plato tenía algo de festivo. Hoy sigue siendo una estrella en celebraciones loce ales —como las fiestas de San Fermín—, pero también es habitual encontrarlo como tapa en bares o como entrante en comidas familiares.

¿Lo mejor? Su versatilidad. Puedes servirlo como aperitivo sobre una tostada crujiente, como primer plato acompañado de una buena ensalada o incluso como cena rápida que no requiere horas entre los fogones.

Receta sencilla de las magras con tomate

Las magras con tomate tienen su origen en las cocinas humildes de Aragón y Navarra. Aunque hoy se disfrutan en otras regiones, su preparación clásica conserva esa esencia de comida casera, hecha con productos sencillos y de calidad. Si quieres cenar rico pero no pasarte horas en la cocina... esta receta fácil y proteica es perfecta:

Ingredientes 8 lonchas gruesas de jamón serrano de Teruel

1 kg de tomates naturales o en conserva

4 huevos

4 dientes de ajo

Aceite, sal y azúcar Paso 1 Preparar el sofrito: Pela y pica los dientes de ajo en láminas finas. En una sartén amplia, añade un chorro generoso de aceite de oliva y sofríe los ajos a fuego medio hasta que estén dorados, pero sin quemarse. Paso 2 Incorporar el tomate: Si usas tomates naturales, escáldalos previamente para pelarlos con facilidad. Tritúralos y viértelos en la sartén. Cocina a fuego lento durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando. Añade una pizca de azúcar para equilibrar la acidez, si es necesario, y ajusta de sal. Paso 3 Añadir el jamón serrano: Corta las lonchas de jamón en tiras o trozos más pequeños si prefieres un bocado más manejable. Incorpóralos al tomate y cocina durante 2-3 minutos para que se integren los sabores. No los cocines demasiado tiempo para evitar que se endurezcan. Paso 4 Cocinar los huevos: Casca los huevos directamente sobre la mezcla de tomate y jamón. Tapa la sartén y deja que se cocinen al gusto, manteniendo la yema líquida para que contraste con el resto del plato. Paso 5 Servir: Sirve las magras con tomate bien calientes. Puedes acompañarlas con una rebanada de pan frito o tostado para completar la experiencia.

Este plato, además de ser delicioso, es nutritivo. El jamón serrano es rico en proteínas y aporta un toque de sal natural, mientras que el tomate es una excelente fuente de antioxidantes como el licopeno. Los huevos completan el aporte proteico y convierten este plato en una opción equilibrada y llena de sabor.

Es cierto que se suele relacionar la comida rápida a 'insano', o recetas sencillas a 'con poco sabor', sin embargo, este plato aragonés desmonta los tópicos, y podemos preparar una cena sencilla, rápida y rica en proteínas. De nada.