Así es la torrija más moderna de España: de una pequeña pastelería de Zaragoza y con base de croissant

Cuando pensamos en torrijas, es inevitable relacionarlas con pan, leche, azúcar, tradición y abuela. Este dulce típico encanta a todo el mundo, y su receta fácil y rápida ha pasado de generación en generación sin mucho problema.

Las torrijas son una receta de aprovechamiento: cuando el pan se quedaba duro, era una manera de ablandarlo y no tirarlo. De un tiempo a esta parte, la tradición se ha modernizado, y más que utilizar pan duro, hay quien compra pan brioche "de propio" para hacerse una torrija gourmet.

La torrija llevada a su máxima innovación la encontramos en Zaragoza. Una pequeña pero conocidísima pastelería ha querido reinventar la receta y ha sacado su propia versión con base de croissant. Una propuesta moderna y arriesgada a partes iguales.

Le Petit Croissant es una panadería-pastelería con casi 20 años de historia en Zaragoza. Nació el 2 de octubre de 2006 en la Calle Hernán Cortés, por el empeño de Anne-Laure Romeuf, que quería trasladar el sabor parisino a la capital aragonesa.

Y lo consiguió. En estos años ha ampliado el negocio a tres locales en la ciudad y es un referente de la pastelería, siendo sus croissants los mejores de Zaragoza. Para esta Semana Santa, ha querido fusionar su especialidad con el dulce típico de la tierra, y han sacado la torrija más moderna de España.

La torrija más moderna de España

Una torrija es una torrija: pan, leche, huevo y azúcar. Si el pan es de pueblo y del día anterior, mucho mejor. No obstante, en la cocina siempre se puede innovar. Ferran Adrià habla de la cocina como de un "laboratorio experimental", y nosotros no queremos llevarle la contraria al rey de los fogones.

Así que, si Le Petit Croissant hace una torrija moderna con croissant y crema pastelera, nosotros no tenemos más que asentir. El nuevo dulce lo han presentado en sus redes sociales: “Esta Semana Santa reinventamos la tradición con nuestro CROISSANT TORRIJA. Una fusión perfecta entre la clásica torrija española y el toque inconfundible de la pastelería francesa”, explican.

En el post en el que presentan su moderna torrija explican que está elaborada con su famoso croissant de mantequilla recién horneado, “empapado en leche infusionada con vainilla y naranja. Relleno y cubierto de crema pastelera hecha por nosotros y quemado con azúcar”, sentencian. Terminan con una sugerente pregunta: “¿Tenéis ganas de probarlo?”

El nuevo postre lleva una semana en el mostrador de la pastelería, y seguramente se quede hasta el último día de Semana Santa, el próximo 20 de abril. Tiene un precio de 5 euros la unidad, y por lo que nos dicen desde la pastelería: “es muy contundente, y casi nadie se la acaba, es mejor pedirla para compartir”.

Le Petit Croissant es famoso también por sus tamaños generosos. Cuenta con repostería tamaño XXL, y este 'Croissant torrija' promete no dejar a nadie con hambre. Eso sí, comérselo no debe ser nada fácil, no por el tamaño, sino porque es blandito y está cubierto de crema pastelera: pedir un par de servilletas extra será imprescindible.

Entre los comentarios del vídeo del Croissant torrija encontramos variedad de opiniones. La gran mayoría aplaude la innovación y muestra su entusiasmo, mientras que otros, de manera divertida, comentan: “Eso tiene de torrija lo que yo de cura.”