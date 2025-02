La cena que he preparado cientos de veces cuando no sé qué hacer: un plato típico aragonés muy fácil

La gastronomía típica aragonesa incluye diferentes tipos de comidas, ya sean guisos, verduras o dulces. Además, combina comidas de larga elaboración y también fáciles, saludables y más golosas, de carne o de pescado. De esta forma, existe mucha variedad a la hora de elegir que receta preparar para una comida especial o para un día de rutina. Todas ellas son realmente deliciosas para la mayoría.

Pero, ¿cuántas veces llega la hora de la cena y no sabes qué preparar? Después de un largo día de trabajo no tienes ganas de comidas que requieran grandes preparaciones, no te quedan ideas y siempre recurres al mismo plato o comidas que no son saludables.

No obstante, hay muchas opciones de platos sencillos y ricos perfectos para la cena en cualquier época. Una de ellas es la fritada aragonesa, que permite incluir variaciones y hacerla más o menos elaborada, según la preferencia o el tiempo.

Además, es excelente porque solo necesita como ingredientes verduras y patatas, siendo muy económica. Cabe recordar que la fritada aragonesa, a diferencia del pisto manchego, no incluye salsa de tomate.

Las recetas como la de la fritada aragonesa se han transmitido de generación en generación y son patrimonio de Aragón sin perder su principal esencia y que cuenta con el aceite de oliva virgen extra como ingrediente diferencial.

Se trata de un plato sencillo, perfecto para preparar a la hora de la cena, pues no es pesado y se tarda algo más de media hora en preparar. Otro de sus puntos a favor es que es rico en antioxidantes y grasas saludables.

Aunque no es la receta más rápida dado el tiempo que se necesita para cocinar las verduras y las patatas, sí es sencilla y fácil de hacer.

Receta para la fritada aragonesa

Ingredientes para 4 personas (la mitad si es solo para dos)

2 patatas grandes

2 calabacines

2 pimientos verdes

2 pimientos rojos

2 cebollas medianas

Sal al gusto

Aceite de oliva virgen extra (el truco de las abuelas para que esta receta quede perfecta)

Preparación: