Carlota, en prisión por el doble crimen de Tauste, declaró al forense que sufrió agresiones sexuales de su padre y su abuelo

Carlota, en prisión provisional por el doble crimen de sus padres en Tauste, declaró al médico forense que había sufrido agresiones sexuales por parte de su progenitor.

Y no solo eso. También acusó de lo mismo a su abuelo paterno.

Sus palabras fueron corroboradas por su novio Luis Carlos, también en la cárcel de Zuera, según ha avanzado el programa 'Mañaneros 360' de La 1 y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La acusada hizo estas declaraciones el 10 de agosto, horas después de su detención, aunque no concretó si esas supuestas agresiones se cometieron cuando era pequeña o ya cuando era una adulta.

Carlota fue diagnosticada hace aproximadamente 10 años de esquizofrenia y aunque estaba en tratamiento, ella misma habría reconocido que no tomaba la medicación.

Sus problemas comenzaron antes incluso de pisar la Universidad, cuando sus profesores avisaron a sus padres de que sufría un caso de bulimia "de manual".

Con todo, ha de tenerse en cuenta que la hija mayor del exlíder de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y Esther Latorre era plenamente capaz de discernir entre el bien y el mal durante los hechos.

Así consta en el propio informe forense, en el que se dice que no presentaba alteraciones en la esfera senso-perceptiva ni "alteraciones cognitivas ni afectivas".

De la arrestada se especifica que presentaba un lenguaje "claro" y que ni ahora ni entonces presentaba "signos de disgregación del pensamiento".

Tampoco habría constancia de que esa noche estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Según ha podido saber este diario, en principio no consta ninguna denuncia de Carlota hacia su padre, una persona muy querida en este pueblo de apenas 7.000 habitantes.

Un testimonio clave

Tanto Carlota como Luis Carlos serán juzgados por un jurado popular. En principio, por homicidio, aunque si se encuentran pruebas suficientes, la juez podría elevar la calificación a asesinato.

Teniendo en cuenta estas acusaciones, el testimonio de su hermana pequeña, Olga, cobra todavía más importancia.

Personada como acusación particular, había sido citada a declarar el próximo día 18, pero su declaración se ha retrasado sine die.

¿El motivo? Que Olga no vive actualmente en España, ya que tras el viaje relámpago para despedirse de sus padres ha vuelto a Dublín, donde tiene su residencia habitual.

Según el auto de la juez de Ejea de los Caballeros, Carlota confesó a su hermana pequeña que no veía otra forma de acabar las cosas.

La magistrada cree que fue ella quien impulsó a su novio a cometer el doble crimen, aunque de momento no ha aparecido ni el arma ni la ropa que llevaban la noche de autos.

El propio Luis Carlos admitió durante el reconocimiento forense haber causado la muerte de ambos.

También lo confesó a un par de amigos.

En este sentido, la juez es clara: existen indicios "de que Carlota fue la que le impulsó a cometer el delito", habiendo sido "planificado" y "ejecutado por ambos investigados".

Javier murió primero

Los novios accedieron al domicilio de las víctimas con las llaves de ella. En ese momento no estaban en casa, por lo que decidieron esperar a su llegada.

Una vez lo hicieron, dice textualmente el auto de prisión, "esperaron a que Javier Sánchez se durmiera en el dormitorio principal, momento en el que comenzaron a propinarle un gran número de puñaladas con un cuchillo de cocina, causándole la muerte".

Javier fue el primero en morir. La madre subió entonces a la parte superior de la vivienda. Fue en ese momento cuando, según la juez de Ejea, Carlota y Luis Carlos salieron de la habitación donde se hallaba el cuerpo sin vida de Javier y, repentinamente, comenzaron a asestarle una gran cantidad de puñaladas.

Esto explicaría que el cuerpo sin vida de Esther fuera hallado en las escaleras, mientras que el de su marido fue encontrado en el dormitorio principal.

Hasta ahora, la principal hipótesis que se barajaba era que Carlota y Luis Carlos, que dependerían económicamente del matrimonio, habían discutido con ellos al anunciar que esperaban un hijo en común.

Sus discusiones eran de sobra conocidas tanto por sus familiares más cercanos como por los vecinos de Tauste.

De hecho, sus vecinos no le dieron importancia a los gritos que se oyeron la noche en cuestión en torno a las tres de la madrugada, poco después de que Javier se conectara por última vez a Facebook y WhatsApp y alrededor de una hora y veinte minutos antes de que Carlota y Luis Carlos volvieran a ser captados por las cámaras del municipio con distinta ropa.

Pero estas graves acusaciones por parte de la primogénita abren nuevas vías para un caso que, un mes después, mantiene en shock a este municipio de la provincia de Zaragoza.