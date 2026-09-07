La hermana pequeña de Carlota declarará por el doble crimen de Tauste: se ha personado como acusación particular

Olga Sánchez, la hermana pequeña de Carlota, en prisión provisional junto a su novio Luis Carlos por el doble crimen de Tauste, declarará el próximo día 18.

La joven, residente en Dublín, se ha personado en el proceso como acusación particular asistida por el abogado Eladio Mateo Ayala.

Al personarse, Olga podrá participar activamente en el procedimiento judicial, acceder a las actuaciones a través de su representante legal, proponer diligencias y pruebas y pedir penas o indemnizaciones.

Su testimonio será clave para saber hasta qué punto había empeorado la relación de Carlota y sus padres, el exlíder de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y su mujer Esther Latorre.

Sobre todo teniendo en cuenta que, hasta ahora, ni su hermana mayor, embarazada y con esquizofrenia, ni Luis Carlos han querido declarar y colaborar con la Justicia.

Los novios mantuvieron una acalorada discusión con el matrimonio dos semanas antes de acabar con su vida en un céntrico restaurante de la localidad. Sería entonces cuando les contaron que estaban esperando un hijo en común, un anuncio que podría haber desencadenado el terrible crimen.

Lo que cuente Olga dentro de dos viernes también permitirá saber qué le dijo exactamente Carlota en las horas posteriores al suceso.

Según el auto de entrada en prisión, la detenida le aseguró que no veía otra manera de acabar las cosas.

Esto mismo se lo repitió al médico forense que la atendió en las horas posteriores a su arresto, siendo, en estos momentos, "el principal indicio" de que Carlota participó en el doble crimen de sus padres.

El mismo auto dice que Olga reconoció que su hermana era capaz de hacer algo así.

Quienes la han conocido a lo largo de estos 40 años dicen que Carlota fue una niña "muy lista" y "normal" y que sus problemas comenzaron ya antes de empezar la Universidad, cuando los profesores les comunicaron a sus padres que padecía un caso de bulimia "de manual".

La cosa se torció más todavía por las drogas y las malas compañías, hasta el punto de que en Tauste tampoco sorprendió que terminara pasando algo así.

Otra incógnita que podrá despejar la hermana menor es si Carlota dependía económicamente de sus padres y si, como sostienen quienes conocían a la familia, cada vez que iba a visitarles "había gritos", algo que explicaría que sus vecinos no llamaran inmediatamente a la Policía al escucharlos aquella fatídica madrugada.

A la jueza, Carlota le dijo que tenía trabajo desde abril. Sin embargo, el juzgado no pudo acreditar su situación económica.

Lo que sí parece seguro es que Luis Carlos estaba sin empleo. De hecho, él mismo reconoció en las filas que se formaron para solicitar los papeles necesarios para acogerse a la regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez que había vivido meses de precariedad y que pretendía normalizar su situación para darle un futuro mejor a su familia.

Por el momento, tanto Carlota como él serán juzgados por homicidio, con penas de 10 a 15 años por víctima. No obstante, según cómo evolucione la investigación podrían terminar respondiendo por asesinato, con una horquilla de hasta 25.

Ha de tenerse en cuenta que la muerte habría sido especialmente cruel, dado que entraron con sus llaves al domicilio y esperaron a que Javier se durmiera para acabar con su vida. Esto explica que su cuerpo fuera hallado en el dormitorio principal y el de Esther, junto a las escaleras. Ambos, con "una gran cantidad de puñaladas".

Por lo que ha trascendido hasta la fecha todavía no se ha hallado ni el arma del crimen -un cuchillo que cogieron de la cocina del matrimonio- ni la ropa que usaron la noche de autos antes de cambiársela e ir a pie hasta Gallur para volver a Zaragoza en transporte público.

Esto hace que no se pueda saber quién fue el autor material de los hechos, aunque en el reconocimiento forense, Luis Carlos admitió haber causado la muerte de ambos, una confesión que también habría hecho a otros dos amigos.

Un mes del crimen

Esta semana se cumple ya un mes del doble crimen, que conmocionó a este pueblo de apenas 7.000 habitantes. Nada más conocer la noticia, Olga puso rumbo a España para despedir a sus padres.

En el multitudinario acto organizado en el pabellón de la localidad se la vio, al igual que el resto de la familia, visiblemente afectada.

Entonces fue un sobrino del matrimonio el que tomó la palabra para agradecer las incesantes muestras de cariño recibidas.

Era 10 de agosto, y apenas habían pasado unas horas de la terrible muerte de sus padres y de las detenciones de su hermana mayor y su cuñado, que siguen en la cárcel de Zuera a la espera de ser juzgados por un jurado popular.

En los días posteriores al suceso, Olga también acudió a la casa del matrimonio, que fue peinada durante más de 72 horas por los expertos de Criminalística en busca de pruebas.

Este primer mes ha permitido que Carlota y Luis Carlos, que apenas llevaban unos meses de relación y no estaban pasando su mejor momento, empiecen a preparar sus defensas.

Este último, natural de Colombia y con una hija de unos siete años, ha recurrido su entrada en prisión a través del abogado Sergio Piracés, sin que por ahora haya trascendido la respuesta de la jueza del Juzgado de Ejea de los Caballeros.

Carlota, representada por el abogado de Igor el Ruso, Juan Manuel Martín Calvente, no lo ha hecho, aunque antes de poner un pie en Zuera, su entonces abogada de oficio trató de cambiar la cárcel por comparecencias periódicas o su internamiento en un centro psiquiátrico.

La magistrada rechazó esta posibilidad. Lo hizo basándose en los resultados del informe forense que se le practicó, en el que se dice que no tiene alteraciones en la esfera senso-perceptiva ni alteraciones cognitivas ni afectivas; que cuenta con lenguaje claro y no presenta signos de disgregación del pensamiento.

Su principal conclusión es que Carlota presentaba plena capacidad de discernimiento entre el bien y el mal durante los hechos.

Por ahora, ambos seguirían siendo novios. Ninguno de los dos ha declarado en contra del otro, aunque está por ver si esto sigue siendo así o si recurren a otras estrategias para reducir las previsibles penas de prisión.