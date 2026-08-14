Muere un motorista al colisionar frontalmente con un camión en Cariñena (Zaragoza)

Un motorista ha fallecido este viernes 14 de agosto tras sufrir una colisión frontal con un camión en la N-330, a la altura del punto kilométrico 447,000, en el término municipal de Cariñena (Zaragoza).

El siniestro se ha producido a las 10:25 horas en un tramo de doble sentido, una configuración de la vía que puede entrañar un mayor riesgo, especialmente ante cualquier invasión del carril contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta ha fallecido.

Por el momento, las circunstancias concretas del accidente se encuentran todavía en estudio.