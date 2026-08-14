Ingresa en prisión el presunto autor del incendio de Peñas de Riglos: se trata de un joven de 28 años

El presunto autor del incendio de Peñas de Riglos ha ingresado en prisión provisional y sin fianza en el centro penitenciario de Zuera. Se trata de un varón de 28 años que se encontraba trabajando en las obras de la A-132.

Este pasado miércoles se procedió a su detención, tras localizar en el punto donde se originaron las llamas varios materiales de construcción procedentes de los trabajos, y quedó a disposición judicial.

Estos elementos podrían estar relacionados con el inicio del fuego, de acuerdo con las mismas fuentes.

El incendio en Las Peñas de Riglos se declaró el pasado 10 de agosto y en solo 5 días ha quemado más de 10.000 hectáreas.

Las llamas han obligado a evacuar a unas 900 personas de 18 poblaciones afectadas en la zona. Además, se mantienen Santa Cilia, Puente la Reina de Jaca, Atarés y Bernués en situación de prealerta.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Uprona de la Guardia Civil de Huesca, con el apoyo de Ucoma de la Jefatura de Seprona desplazados desde Madrid.

En este amplio operativo, la Guardia Civil cuenta con un dispositivo en el que participan agentes pertenecientes a Seprona, seguridad ciudadana, equipo Pegaso de Teruel, Usecics de Aragón y Navarra, Unidad Aérea y Agrupación de Tráfico.