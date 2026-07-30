Muere un hombre de 52 años en un accidente de tráfico en Huesca: el cuerpo estaba debajo de una furgoneta volcada

Imagen del accidente de tráfico con un fallecido en la A-23 Guardia Civil

Un hombre de 52 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico este jueves en la provincia de Huesca. Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro mortal ha tenido lugar a las 6.30 en la A-23, en el término municipal de Almudévar.

La información transmitida por el Instituto Armado señala que el cuerpo de la persona fallecida se encontraba debajo de una furgoneta y presentaba signos no compatibles con la vida.

El citado vehículo había sufrido un siniestro vial consistente en la salida de vía por el margen izquierdo, un choque con bionda metálica de protección y posterior salida de vía por el margen derecho y vuelco en la cuneta.

La persona hallada en el lugar del siniestro es un varón de 52 años y vecino de la provincia de Castellón, siendo trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y una ambulancia.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.