La Guardia Civil de Huesca rescata el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años en el pico Estatas (Pirineo)

La Guardia Civil de Huesca ha rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años, procedente de Burgos, en la zona del pico Estatas, en el Pirineo aragonés.

El montañero llevaba varios días desaparecido. Según se señala en el parte de la Benemérita, el hombre habría emprendido su actividad en la zona el pasado martes, 21 de julio.

La excursión desde el pico Estatas hasta el de Cregüeña (Benasque) supuestamente concluía este pasado viernes, 24 de julio, pero el fallecido no regresó a su domicilio.

Así, este sábado a las 11.00 ha sido recibido el aviso de la desaparición en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha activado el Greim de Benasque, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061.

Tras llegar a la zona del Pico Estatas y localizar al montañero precipitado, presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.