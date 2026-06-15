Tres detenidos por la muerte de un hombre tras una fuerte paliza en plena calle de Zaragoza

La Policía Nacional detiene a tres personas por el homicidio de un hombre tras una brutal agresión en la vía pública

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por su presunta implicación en el homicidio de un hombre que resultó gravemente herido tras sufrir una brutal paliza ocurrida durante la madrugada del pasado 31 de mayo en la avenida América de Zaragoza.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.30 horas en las inmediaciones de un conocido establecimiento hostelero de la zona, si bien las investigaciones determinaron que el conflicto se habría iniciado previamente en otro punto cercano de la vía pública.

Según las pesquisas realizadas, la víctima fue objeto de una agresión extremadamente violenta por parte de dos varones que actuaron de forma coordinada, anulando cualquier capacidad de defensa o reacción.

Tras la agresión, ambos abandonaron rápidamente el lugar a la carrera por la propia avenida América.

La colaboración ciudadana resultó fundamental para la investigación, ya que aportaron una descripción muy detallada tanto de las características físicas de los presuntos autores como de la ropa que vestían en el momento de los hechos.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Finalmente falleció el pasado 11 de junio.