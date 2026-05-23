Detenido por un delito de estafa al suplantar la identidad de una persona y quedarse con su sueldo de un mes

Imagen de archivo de la cibercomandancia de la Guardia Civil Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a una persona tras suplantar la identidad de otra lo que ocasionó un delito de estafa al quedarse con el salario de la víctima.

Según ha informado el Instituto Armado, el modus operandi empleado por el ciberdelincuente consistió en interceptar una comunicación por correo electrónico en la que un trabajador de la empresa solicitaba que su próxima nómina fuera ingresada en una cuenta bancaria diferente a la habitual.

Ante este cambio, el departamento financiero de la empresa requirió al empleado un certificado de titularidad de la nueva cuenta.

Fue en ese momento cuando el autor de los hechos, suplantando la identidad del trabajador, respondió al mensaje adjuntando documentación falsificada que acreditaba falsamente la titularidad de dicha cuenta.

Como resultado del engaño, la empresa realizó el ingreso de la nómina en la cuenta indicada por el estafador.

La alarma saltó cuando el trabajador, al no recibir su salario, se puso en contacto con la empresa donde pudieron observar lo que había ocurrido.

Así, ambas partes procedieron a la presentación de la denuncia de lo sucedido mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Al conocimiento de estos hechos por parte de la Guardia Civil, los agentes del Equipo de la Cibercomandancia iniciaron la investigación y procedieron al bloqueo de la transferencia fraudulenta, analizando la documentación aportada y rastreando la trazabilidad del movimiento económico. Asimismo, el análisis de los datos vinculados a la cuenta receptora y el contraste con antecedentes similares en bases de datos policiales.

Fruto de la laboriosa investigación de varios meses se esclarecieron dos hechos delictivos por la estafa y por la falsificación de documento privado, siendo el presunto autor investigado y puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Santa Cruz de Tenerife.