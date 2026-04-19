La Policía Nacional alerta de un incremento de estafas mediante “vishing” que suplantan a entidades bancarias
Los ciberdelincuentes envían mensajes SMS que se integran en la misma conversación que el banco real.
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La Policía Nacional alerta de un incremento de estafas mediante la modalidad conocida como 'vishing'. En esta los delincuentes suplantan la identidad de entidades bancarias con el objetivo de obtener datos personales y bancarios.
Los estafadores envían mensajes SMS masivos que aparentan proceder del banco de la víctima, alertando de supuestos cargos fraudulentos o accesos no autorizados a sus cuentas.
Como novedad, desde el cuerpo explican que estos mensajes logran integrarse en el mismo hilo de conversación que las comunicaciones legítimas de la entidad bancaria, lo que aumenta notablemente su credibilidad.
El mensaje suele incluir un número de teléfono al que se insta a llamar de forma urgente. Una vez que la víctima realiza la llamada, los delincuentes, haciéndose pasar por empleados de la entidad, solicitan datos confidenciales como claves de acceso, códigos de verificación o información bancaria, logrando así el control de las cuentas.
Desde la Policía Nacional se recuerda que este tipo de fraudes se aprovechan de la inmediatez y la urgencia para evitar que la víctima verifique la autenticidad del mensaje.
Consejos de la Policía Nacional
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No confíes en mensajes alarmantes que soliciten una actuación inmediata.
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Nunca llames a números facilitados en SMS sospechosos. Contacta siempre con tu banco a través de sus canales oficiales.
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Recuerda que ninguna entidad bancaria te pedirá claves, códigos de verificación o contraseñas por teléfono.
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Desconfía, aunque el mensaje aparezca en el mismo hilo que tu banco: puede tratarse de una suplantación.
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No pulses enlaces ni descargues archivos de mensajes no verificados.
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Ante cualquier duda, contacta con tu entidad y denuncia los hechos a través del 091.