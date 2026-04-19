La Policía Nacional alerta de un incremento de estafas mediante “vishing” que suplantan a entidades bancarias

La Policía Nacional alerta de un incremento de estafas mediante la modalidad conocida como 'vishing'. En esta los delincuentes suplantan la identidad de entidades bancarias con el objetivo de obtener datos personales y bancarios.

Los estafadores envían mensajes SMS masivos que aparentan proceder del banco de la víctima, alertando de supuestos cargos fraudulentos o accesos no autorizados a sus cuentas.

Como novedad, desde el cuerpo explican que estos mensajes logran integrarse en el mismo hilo de conversación que las comunicaciones legítimas de la entidad bancaria, lo que aumenta notablemente su credibilidad.

El mensaje suele incluir un número de teléfono al que se insta a llamar de forma urgente. Una vez que la víctima realiza la llamada, los delincuentes, haciéndose pasar por empleados de la entidad, solicitan datos confidenciales como claves de acceso, códigos de verificación o información bancaria, logrando así el control de las cuentas.

Desde la Policía Nacional se recuerda que este tipo de fraudes se aprovechan de la inmediatez y la urgencia para evitar que la víctima verifique la autenticidad del mensaje.

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