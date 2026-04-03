Reabierto el tráfico en la carretera A-139 (Benasque): se cortó en pleno Jueves Santo por riesgo de aludes

Imagen de la carretera de acceso a Cerler este Jueves Santo DGT

La carretera A-139 que sube a Benasque, ha sido reabierta al tráfico este medio día del viernes 3 de abril.

Ayer jueves, en plena Semana Santa, por el riesgo de aludes, las autoridades informaron que permanecería cerrada del PK 65 al PK 71 (T.M. Benasque, Huesca).

En estos días festivos muchos son los que suben al Pirineo para desconectar y disfrutar de los últimos días de nieve. El corte en esta carretera ponía en riesgo la subida de turistas a Benasque.

🟢 Reabierta la ctra. a-139 del pk 65 al pk 71 (tm benasque, HU) que permanecia cortada por riesgo de aludes. pic.twitter.com/yyQsxsN2J0 — 112 Aragón (@112Aragon) April 3, 2026

No obstante, se habilitaron dos momentos de paso controlado tanto de salida como de entrada entre las 12.00 y a las 16.00 para quien lo necesitase.

Esta carretera conecta con uno de los principales accesos al valle de Benasque, una zona donde los aludes provocan incidencias recurrentes en la red viaria.

Este viernes el tráfico ha sido reabierto en la zona con normalidad.

No ha sido la única carretera con afecciones al tráfico ya que en el mismo valle, en la A-2617, entre los puntos kilométricos 4.0 y 12.0 se encuentra en nivel rojo por nevada que afecta a todos los carriles.

Según señaló la Dirección General de Tráfico, la circulación está restringida para autobuses y vehículos pesados. Además de que la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

A pesar de estar en primavera, el Pirineo aragonés aún cuenta con nieve y hielo en muchas zonas de paso por lo que la prevención es clave para evitar siniestros.