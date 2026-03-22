Atropello mortal en Alfajarín (Zaragoza): un camionero muere tras sorprender a un ladrón que le robaba gasoil

Un camionero ha fallecido en la madrugada de este domingo, 22 de marzo, tras ser atropellado en el área de Rausán, en el término municipal de Alfajarín.

Los hechos se han producido alrededor de las 4:20 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba durmiendo en su camión junto a su mujer, estacionado en el parking de la gasolinera de Rausán.

En un momento dado, el conductor se ha despertado al percatarse de que alguien estaba robando el gasoil de su vehículo.

El camionero ha bajado de la cabina con la intención de recriminar la acción al presunto ladrón.

Ha sido en ese momento cuando este se ha subido a su propio camión y, en una maniobra violenta, ha arrollado al conductor, causándole la muerte en el acto, para después darse a la fuga.

Tras lo ocurrido, agentes de la Guardia Civil han iniciado un operativo de búsqueda. Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, han logrado identificar el vehículo implicado y localizar al sospechoso a unos 45 kilómetros del lugar de los hechos.

El detenido, quien también era camionero y presuntamente cuenta con antecedentes por robos similares, permanece bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial, acusado de un delito de homicidio.