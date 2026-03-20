Detienen a un hombre de 41 años por cinco robos en negocios de barrios de Zaragoza: sustrajo 3.200 euros

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 41 años como presunto responsable de cinco delitos contra el patrimonio en diferentes establecimientos de los barrios del Arrabal y Delicias en Zaragoza.

La detención se produjo el pasado 17 de marzo, cuando agentes de la Policía Judicial detuvieron a este hombre ya que le constaban tres órdenes de búsqueda por robos con fuerza y hurto cometidos en la capital aragonesa. Además, tras la investigación de otros dos hechos, los agentes le imputaron otros dos nuevos hurtos.

El primero de los hechos se produjo el pasado 30 enero en una peluquería, donde accedió al local cuando no estaba abierto al público y, tras recorrer distintas estancias, sustrajo más de 400 euros en efectivo y efectos personales del interior.

Ese mismo día, accedió a las oficinas de un taller. Al ser sorprendido por un trabajador, éste fingió que iba a pedir trabajo, pero en realidad ya había sustraído más de 2.000 euros de la caja registradora.

En un tercer hecho, el día 12 de febrero, el investigado accedió a un restaurante aprovechando que la persiana se encontraba entreabierta, dirigiéndose a la caja de caudales y apoderándose de más de 500 euros en efectivo.

El 20 de marzo el hurto se produjo en un gimnasio, donde el investigado sustrajo una cartera con documentación personal, tarjetas bancarias y más de 600 euros en efectivo, aprovechando un momento de descuido de la víctima.

El último hecho tuvo lugar en una peluquería canina, el pasado 26 de febrero. En esta ocasión, la empleada lo sorprendió en la zona de caja, pero el presunto autor fingió ser un cliente, llegando a facilitarle datos ficticios para concertar una cita. Posteriormente la víctima descubrió que se había apoderado del dinero de una hucha, con más de 300 euros.

El detenido, que suma más de cincuenta antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, pasó a disposición de la autoridad judicial competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.