Muere una persona de mediana edad en un incendio en su casa en el barrio de San José de Zaragoza

Una persona ha fallecido este jueves en Zaragoza como consecuencia de un incendio declarado en una vivienda de la calle Juan XXII, en el barrio de San José.

Tras recibir el aviso a las 9.40 por parte de la Policía Local, los Bomberos de Zaragoza se han trasladado al lugar del siniestro, donde se han encontrado un incendio muy desarrollado en una vivienda de esta calle, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Rápidamente, en apenas unos minutos, han extinguido y controlado el fuego, aunque en el interior han encontrado muerto a un hombre de mediana edad. El cuerpo ha sido hallado en una de las habitaciones.

Desde el parque 3 de bomberos, se han desplazado una bomba urbana ligera, un coche de mando, una autoescala y una ambulancia.

Se desconocen las causas del incendio y la Policía Nacional se queda a cargo de la investigación.

