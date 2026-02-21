Muere un trabajador de Adif mientras reparaba la red ferroviaria de alta velocidad en la estación de Calatayud

Un trabajador de mantenimiento, perteneciente a una de las brigadas de una contrata de Adif, ha fallecido a primera hora de esta mañana en el entorno de la estación de Calatayud (Zaragoza). El hombre, de unos 60 años, estaba trabajando en la conservación de la red ferroviaria de alta velocidad que une Madrid con Barcelona.

El accidente se ha producido sobre las 6.00 de este sábado cuando el fallecido ha salido de la máquina de gran tonelaje con la que realizaba labores de mantenimiento nocturno en las vías. Precisamente para evitar accidentes trágicos como el sucedido el pasado 18 de enero en Adamuz, donde 46 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas.

El deceso, según han señalado a este diario desde el cuerpo policial, se está investigando como siniestro laboral. Aunque el fallecido podría haber sufrido un paro cardíaco, no se descarta todavía que el deceso se haya producido por otras causas, como un golpe o una descarga eléctrica al intentar reparar la maquinaria con la que trabajaba.

Desde el Gobierno de Aragón confirman que se han desplazado hasta el lugar efectivos del 061, agentes de la Policía Local de Calatayud, de la Policía Nacional y también técnicos de Adif.

Aunque todavía se está investigando, este trabajador sería el tercer fallecido por accidente laboral en lo que va de semana en Aragón. Las otras dos tragedias sucedieron en la provincia de Huesca.

Este mismo viernes, una persona falleció tras ser atropellada por un vehículo. El siniestro vial ocurrió en torno a las 8.30 en el pk 423 de la A-23, punto entre Jaca y Sabiñánigo, cuando ha entrado el aviso por el 112 a la central de la Guardia Civil.

El pasado miércoles, otro trabajador, a quien le quedaba apenas un mes para jubilarse, perdió la vida en un accidente en Ballobar (Huesca). La víctima se encontraba montando una granja de porcino con una grúa telescópica cuando, al colocar una serie de piezas en el tejado, se soltó el material y quedó atrapado entre la propia grúa y las chapas.

Los sindicatos CCOO y UGT volvieron a salir a la calle para denunciar los dos últimos accidentes laborales (ahora tres) que se cobraron sendas víctimas en apenas 48 horas. Son los primeros después de unos meses donde esta lacra se había logrado aminorar, aunque esta semana ha registrado un nuevo repunte.