Investigado un conductor de 36 años por el atropello a dos ciclistas a la altura de Utebo: uno de ellos herido de gravedad

Sobre las 12:45 horas del pasado 25 de enero, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza, fue requerida por un atropello ocurrido en la autovía A-68 a la altura del kilómetro 251 en las proximidades de Utebo (Zaragoza).

El siniestro vial consistió en elatropello por parte de un turismo a dos ciclistas que circulaban por el arcén de dicha carretera, resultando uno de ellos herido de gravedad, siendo evacuado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y el otro, herido leve, trasladado al Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa. Ambos ciclistas pertenecen al Club Ciclista Zaragozano de la capital.

Tras el estudio de la dinámica del siniestro y realizadas las investigaciones para determinar las causas del mismo, la Guardia Civil de Tráfico concluyó que se produjo como resultado de una conducción imprudente por parte del conductor del vehículo implicado en el atropello, motivo por el cual el pasado 3 de febrero de 2026, este varón, de 36 años, fue investigado por un supuesto delito de lesiones por imprudencia.

El Artículo 152 del Código Penal (CP) español castiga al causante de lesiones por imprudencia, imponiendo penas que van desde prisión de 3 meses a 3 años, multa de 1 a 2 meses y, en todo caso, la privación del derecho a conducir vehículos por tiempo superior a 3 meses y hasta 4 años.

Es necesario recordar que, en 2025, la distracción se consolidó como la principal causa de siniestros viales mortales en la provincia de Zaragoza, presente en el 50% de los fallecimientos y en más del 16% del total de siniestros viales, por lo que es crucial la concienciación de la necesidad de prestar la máxima atención posible en la conducción, en pro de garantizar la seguridad vial.