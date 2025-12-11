Susto en Zaragoza por un incendio en el barrio de Las Delicias: desalojan a los vecinos del edificio

Un incendio en la Calle Burgos del barrio de Las Delicias en Zaragoza ha sorprendido a los vecinos del número 39 sobre las 15.00 horas de este miércoles. El incendio se ha provocado en el interior de una vivienda de la segunda planta y un vecino del edificio ha dado la voz de alarma al resto de viviendas.

La persona que estaba en el interior del piso en el que se ha originado el fuego ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local y los servicios de Bomberos del Ayuntamiento.

