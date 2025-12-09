Detenidas 8 personas por realizar empadronamientos fraudulentos: De 350 empadronados, apenas 30 vivían donde decían

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Diezmo, han detenido a ocho personas en Calatayud tras una investigación iniciada a raíz de una comunicación del Ayuntamiento de la localidad, que alertó sobre posibles irregularidades detectadas en el Padrón Municipal.

Personal municipal y secretaría había observado la existencia de inscripciones sospechosas en varios domicilios, en los que constaban empadronadas numerosas personas que, en realidad, no residían en ellos. Se comunicó a la alcaldía y ante estos indicios, se informó a la Policía Nacional, competente para comprobar e investigar posibles delitos e infracciones relacionadas con la normativa de extranjería.

Dicha investigación permitió constatar que determinados propietarios e inquilinos de varios inmuebles habrían facilitado el empadronamiento de ciudadanos extranjeros en situación irregular, pese a saber que no vivían ni habían residido nunca en esos domicilios. Este empadronamiento fraudulento se realizaba, presuntamente, a cambio de pagos en metálico (entre 150 y 250 euros por persona) o de otro tipo de beneficios.

El objetivo de los empadronados era acreditar una falsa residencia, imprescindible para iniciar trámites destinados a regularizar su situación administrativa. De manera paralela, los investigados obtenían ingresos mediante esta actividad que, además, favorecía la inmigración irregular en territorio nacional.

Durante el dispositivo, que se desarrolló entre el 14 y el 24 de octubre, se inspeccionaron 15 inmuebles de Calatayud en colaboración con la Policía Local y con personal del Ayuntamiento, verificando la residencia habitual de las personas inscritas.

Los agentes pudieron determinar que, de más de 350 personas empadronadas, únicamente una treintena residían realmente en los domicilios señalados. Como consecuencia, se han tramitado más de 350 bajas en el Padrón Municipal, evitando así un uso fraudulento del mismo.

En total se han detenido a cuatro personas como presuntos responsables de un delito de estancia irregular y a otros cuatro por un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, quedando todos en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que los agentes siguen analizando documentación y verificando inscripciones vinculadas a otros inmuebles.

La Policía Nacional destaca la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud y con la Policía Local, cuya coordinación ha sido esencial para detectar el fraude, proteger el correcto funcionamiento de los servicios públicos y garantizar la legalidad en los procedimientos administrativos.