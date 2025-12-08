Muere un motorista de 52 años en un accidente de tráfico en Almudévar (Huesca) tras un choque frontal con un coche

Un hombre de 52 años ha resultado fallecido este lunes 8 de diciembre en un accidente de tráfico en la carretera CHE-1429 en el término municipal de Almudévar (Huesca). Una motocicleta y un turismo han sufrido una colisión frontal y a consecuencia de este, el conductor del primer vehículo ha perdido la vida.

El suceso se ha producido este lunes a las 11.20, a la altura aproximada del punto kilométrico 7,000 de la carretera CHE-1429 (Almudévar – Alcalá de Gurrea), sentido descendente.

La víctima, un varón de 52 años y vecino de la Comarca Central de Aragón (Zaragoza), ha sido trasladada por los servicios funerarios al Hospital Provincial de la localidad de Huesca, según ha informado la Guardia Civil de Huesca. La conductora del turismo ha resultado ilesa.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, otra del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Ayerbe y una ambulancia del servicio de emergencias 061.

El equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.

Se trata del segundo accidente mortal de este puente de diciembre. Este domingo falleció un joven de 26 años en la A-1403 en Cuevas de Almudén, provincia de Teruel.

Según informó la Guardia Civil, el vehículo, un todoterreno Toyota Land Cruiser, se salió de la vía por el margen izquierdo en un tramo recto, impactando posteriormente contra la valla de protección. El conductor, único ocupante del vehículo y vecino de la propia localidad de Cuevas de Almudén, falleció en el acto.

Durante esta tarde se esperan muchos movimientos por carretera por la operación retorno del puente, por lo que se recomienda tener especial cuidado al volante.