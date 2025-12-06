Recuperado el servicio del tranvía en Zaragoza tras chocar un coche contra el convoy en Valdespartera

La circulación del tranvía de Zaragoza se ha visto interrumpida esta tarde entre las paradas de Miguel Servet y Los Olvidados después de que un vehículo colisionara con un convoy a las 18.32. El accidente, según confirman desde Policía Local, no ha provocado heridos y únicamente han sido daños materiales.

Tras el impacto, el coche ha quedado detenido sobre el trazo del tranvía, lo que ha obligado a suspender temporalmente el servicio en ese tramo. Mientras se espera la llegada de la grúa para retirar el vehículo, desde Tranvías Zaragoza se ha activado un servicio alternativo de autobuses entre ambas paradas con el fin de mantener la movilidad de los usuarios.

Fuentes de la operadora han señalado que el resto de la línea funciona con normalidad, sin incidencias en otros tramos. Sobre las 19.05 se ha recuperado la normalidad tras retirar el vehículo del trazado.