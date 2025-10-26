Rescatan a un senderista al sufrir una hipotermia y náuseas durante una excursión en el Pirineo aragonés

Rescate de un senderista en Collado de Yenefrito en el Valle de Ripeta (Panticosa) Guardia Civil

Un senderista tuvo que ser rescatado mientras hacía una excursión tras sufrir hipotermia y náuseas lo que le imposibilitaban seguir con el trayecto marcado. El rescate mediante helicóptero ocurrió este sábado cuando el hombre, vecino del Sobrarbe, comenzó a sentirse indispuesto.

Así, los equipos del Greim acudieron hasta las inmediaciones del Pilar del Sobrarbe, en Peña Montañesa, para efectuar el rescate del senderista indispuesto y del hombre que le acompañaba.

De estas mismas características, el domingo también se tuvo que auxiliar a una senderista de 31 años, vecina de Zaragoza, al sufrir un dolor abdominal por el esfuerzo en el Pico Otulia.

Rescates por caídas

Los miembros del Greim también efectuaron rescates de senderistas heridos por caídas. El viernes una senderista de 66 años tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Barbastro tras sufrir contusiones y una fractura en la muñeca al tropezarse y caerse en el Cañón de Añisclo.

Al mismo centro hospitalario se tuvo que evacuar a un ciclista de 59 años, vecino del Sobrarbe, por una fractura en la clavícula tras caerse mientras hacía la actividad por las inmediaciones de la Sierra de las Mentiras, en Broto. Ambos casos tuvieron que ser evacuados en helicóptero por las condiciones del terreno.

Mientras, el sábado un senderista vecino de Vizcaya sufrió una rotura de tejidos al resbalarse con una roca mojada lo que ocasionó su caída en la zona del Collado de Yenefrito en el Valle de Ripeta, en Panticosa.

Hasta el lugar se trasladaron los equipos del Greim en vehículo oficial y posteriormente a pie. Tras localizar al senderista, fue evacuado en camilla y trasladado a pie, hasta la localidad de Panticosa. Allí le esperaba una ambulancia para ser llevado al Hospital de la localidad de Jaca.