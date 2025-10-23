Detenido tras una intensa persecución en Parque Goya: "Iba por todo el paseo, si llega a haber gente los mata"

La tarde del martes 22 de octubre, Parque Goya vivió una escena de auténtica película de acción. Según informan fuentes policiales a El Español de Aragón, un conductor emprendió una peligrosa huida tras ignorar un alto policial en la avenida de las Majas de Goya, poniendo en riesgo la vida de quienes transitaban por la zona a esa hora. El suceso, ocurrido sobre las 20:30 horas, se saldó con un detenido por delitos contra la seguridad vial.

Todo comenzó cuando una patrulla de la Policía Local, que realizaba labores rutinarias, observó una maniobra sospechosa del vehículo. Al intentar darle el alto, el conductor realizó una maniobra evasiva y aceleró bruscamente, iniciando una persecución digna de una película hollywoodense. Durante la huida, llegó a colisionar con varios coches policiales, causando daños materiales, aunque, afortunadamente, sin heridos.

Los testigos de lo sucedido relatan cómo vivieron la persecución: “Iba por todo el medio del paseo. Hemos tenido suerte de que no había ni críos ni madres ni nadie. Si llega a haber gente los mata”, relató un vecino a Aragón TV. Otro residente aseguró que “se ha chocado con dos coches, se ha subido por el paseo y en la rotonda del BonÀrea también se ha chocado contra la policía. Iba con dos ruedas pinchadas”.

El detenido dio positivo en drogas

La persecución terminó finalmente en la avenida Salvador Allende, donde los agentes lograron interceptar al conductor. Según fuentes policiales, el hombre dio positivo en drogas, aunque las diligencias continúan abiertas para determinar con exactitud las circunstancias del suceso.

Durante la operación participaron tanto la Policía Local como la Policía Nacional, que se sumó a la persecución tras ser alertada por sus compañeros. Entre los vehículos afectados se encuentra una furgoneta de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que sufrió daños durante la intervención, además de otros dos coches policiales.

La rápida actuación de los agentes evitó un desenlace trágico en una de las zonas más transitadas de Parque Goya. Los vecinos, que siguen comentando la persecución, destacan que la suerte y la hora del incidente evitaron una tragedia mayor.

El detenido, por el momento, permanece a disposición judicial mientras se investigan los hechos y se evalúan los daños causados.