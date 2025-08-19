Dos guardias civiles fuera de servicio detienen a un hombre fugado tras casi atropellar a uno de ellos en Zaragoza

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Dos agentes de seguridad ciudadana, fuera de servicio y pertenecientes al Puesto de Brea de Aragón, han detenido a un varón que intentó darse a la fuga cuando se percató de la presencia de la Guardia Civil de Tráfico que se encontraba atendiendo un accidente ocurrido en la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del pasado 15 de agosto cuando dos efectivos, fuera de servicio, fueron requeridos por una vecina de la localidad por un accidente entre dos vehículos que acababa de ocurrir en la entrada de acceso a la localidad.

De inmediato, ambos agentes se trasladaron al lugar comprobando que los ocupantes de dichos vehículos que habían colisionado se encontraban en buen estado, poniendo estos hechos en conocimiento de la Central de Emergencias de la Guardia Civil, y procediendo a regular el tráfico y dar seguridad a la zona.

Pocos minutos después, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico llegó al lugar haciéndose cargo del incidente, mientras los agentes de seguridad ciudadana abandonaron la zona al no ser ya necesaria su colaboración.

Esa misma tarde, sobre las 21:20 horas, mientras los dos agentes fuera de servicio se encontraban por la zona conversando con los vecinos, observaron cómo un vehículo, al percatarse de la presencia de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil, se intentó dar a la fuga.

El vehículo se marchó a gran velocidad realizando maniobras bruscas, siendo en una de estas en las que casi arrolla a uno de los efectivos exentos de servicio y continuando con la huida sin aminorar la marcha.

Tras realizar señales manuales y sonoras, e identificarse como Guardia Civil para que detuviera el vehículo, el conductor comenzó una huida a pie siendo perseguido por ambos agentes de seguridad ciudadana, hasta que pudieron interceptarlo y detenerlo pocos metros después.

Esta persona, la cual se encontraba cansada y en gran estado de nerviosismo, intentó

agredir a los efectivos cuando manifestaron su condición de Guardia Civil, consiguiendo detenerlo a pesar de su actitud agresiva para oponerse a la detención.

El hombre fue detenido por un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad, conducción temeraria y un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso de conducción.

Este varón de 32 años de edad, nacionalidad marroquí y vecino de Monteagudo de las Vicarías, pasó a disposición judicial el domingo 17 de agosto.