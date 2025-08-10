Alertas por incendios en plena ola de calor: “No podemos bajar la guardia. Todos somos responsables”

Toda precaución es poca para minimizar las posibilidades de que pueda saltar una chispa que detone un incendio de grandes dimensiones. Más información:

Aragón entra en sus días más intensos de ola de calor y, con ello, el riesgo de incendios se multiplica. Prácticamente todo el territorio se encuentra en alerta roja por el temor a que se produzca un fuego que pueda arrasar parte de los bellos parajes naturales que se extienden de norte a sur de la Comunidad.

Así, toda precaución es poca para minimizar los peligros que puedan hacer saltar la chispa que detone un incendio de grandes dimensiones.

Todo ello pese a que está siendo uno de los veranos con menos siniestros de los últimos años. En lo que va de año, han ardido cerca de 300 hectáreas, que son menos de las que se quemaron únicamente en el incendio de Nonaspe de mayo de 2024.

Las lluvias de la pasada primavera han favorecido que el fuego haya dado un respiro, si bien el calor puede hacer mella en las superficies arbóreas. “Llevamos ya varios días de ola de calor y continuará durante la próxima semana, lo que hace que la vegetación se vaya secando”, ha subrayado la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván.

No en vano, todavía hay incendios provocados por negligencias, fumadores o imprudencias, por lo que las instituciones insisten en la cultura de la prevención. “Tendemos a pensar que las cosas malas les ocurren a los demás y que a mí no me va a pasar nada malo, pero los accidentes ocurren y no podemos bajar la guardia en ningún momento”, ha resaltado la directora general de Gestión Forestal.

Porque, en la mayoría de incendios, sigue estando detrás la labor del hombre. “Los incendios, muchas veces, tienen detrás un componente humano. Todos debemos ser responsables en el comportamiento en el medio natural, tanto si es una actividad de ocio o laboral, y pensar por el bien del conjunto de la sociedad”, ha remarcado.

Alerta roja

Durante todo el fin de semana, casi toda la Comunidad se encuentra en alerta roja por el riesgo de incendios, lo que se extenderá también los próximos días. Con este tipo de niveles, queda prohibido encender un fuego en espacios abiertos, en las áreas de descanso de la red de carreteras y en zonas recreativas y de acampada, aunque se tenga autorización.

Además, tampoco se permite el uso de maquinaria y equipos de montes que puedan producir chispas o descargas eléctricas, la activación de material pirotécnico o arrojar objetos en combustión, y se suspenden las pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal.