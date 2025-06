Apuñalan con un machete a un joven en el campus universitario de Zaragoza: ya hay un detenido

Un joven ha sido apuñalado este viernes en el campus universitario de Zaragoza en torno a las 14.00. Por el momento se desconoce el alcance de las heridas, pero en un inicio todo apunta a que se han concentrado en el brazo de la víctima.

Según confirman fuentes oficiales, la Policía Local se ha personado en el campus San Francisco, donde se ha producido el apuñalamiento tras recibir el aviso de un ciudadano, que ha alertado a una patrulla que se encontraba por la zona.

El suceso se ha producido en el interior del campus universitario, en el que hasta este jueves se han desarrollado los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a la altura del edificio de Interfacultades II y la Facultad de Matemáticas.

Hasta el lugar también se ha desplazado el equipo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón, quien se hará cargo de la investigación.

El apuñalamiento se ha producido en una zona de picnic junto a la rotonda interior del campus. A pesar de que han transcurrido unas horas tras el suceso, un charco de sangre sigue presente en debido a las heridas ocasionadas. En un principio, la Policía Local ha llegado a precintar el entorno, pero ahora los viandantes ya pueden circular con normalidad por ella.

Varios jóvenes que estaban en ese momento en el recinto universitario han sido testigos del despliegue policial que se ha desarrollado: “Hemos salido de interfacultades y solo hemos visto pasar los coches de la Policía Local a toda leche y ya hemos visto la sangre cuando nos hemos acercado”.

Otra estudiante que se encontraba en la sala de estudio de la Facultad de Geología, próxima a la zona del apuñalamiento, ha oído a una mujer gritar:”¡Soy Policía!”: “Cuando me he asomado para ver que ocurría solo he podido ver a muchos policías buscando el arma y cómo metían al joven en la ambulancia”. La estudiante se ha mostrado “sorpendida” de que ocurra algo así en el campus.

Según las primeras informaciones, han sido dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio los que han reducido al individuo.

El arresto se ha producido cerca de las inmediaciones del Hospital Clínico de Zaragoza, ya que los implicados se han dado a la fuga. Los guardia civiles, vestidos de paisano, han visto echarse a correr a una de estas tres personas y han procedido a darle el alto. Sin embargo, este ha hecho caso omiso y ha seguido huyendo a la carrera.

Sus esfuerzos han sido en vano, ya que los efectivos han podido 'darle caza'. Ha sido entonces cuando ha llegado la Policía Local, que ha sido la encargada de detener al presunto autor.

En total habría tres personas implicadas en los hechos, aunque por ahora solo una ha sido arrestada. Se trata, según confirma Policía Local, de un menor de edad.

El acuchillamiento se habría producido con un arma blanca de grandes dimensiones, posiblemente un machete.

Según confirman fuentes oficiales de la Universidad de Zaragoza, ni el herido ni los implicados en el hecho son miembros universitarios. El 061 se ha personado en la zona para tratar al herido y trasladarlo a un centro hospitalario de la propia capital.

Noticia en actualización

