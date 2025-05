Rafael Soriano, padre del joven de 20 años fallecido en un accidente mortal: "Buscamos justicia y limpiar su nombre"

El 1 de julio de 2021 es una fecha marcada en el calendario de la familia Soriano, cuando se despertaron para comenzar el día, no imaginaron que acabarían sumidos en una vorágine de la que, tras casi cuatro años, aún no han salido. El siniestro de un choque por alcance entre un turismo y una moto en la Z-40 se cobró la vida de Rafael Soriano -'Rafita'- cuando se encontraba de camino al trabajo a las 6.50 de la mañana.

Este lunes se ha celebrado el juicio civil por el caso en el que desde la familia junto a su abogado defensor, Alberto Delgado, buscan "justicia" y "limpiar" el nombre de 'Rafita': "Nosotros no queremos culpar y señalar a nadie, queremos poder descansar en paz tras tres años y diez meses desde que perdimos a nuestro hijo", relata a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Rafael Soriano, padre de 'Rafita'.

Tal y como mantienen, la investigación de lo ocurrido ha contado con "numerosas incongruencias" tanto por parte de los informes periciales realizados por la Guardia Civil de Tráfico que ha llevado el caso como por la parte del perito de la parte contraria.

Según señalan, el informe pericial de la Guardia Civil recalca que el joven de 20 años fue el que tuvo responsabilidad en el accidente al chocar contra el turismo. De esta forma, denuncian "incongruencias" en la forma de tratar el caso por parte de la Guardia Civil ya en la notificación de lo ocurrido como en el trato de los efectos personales de 'Rafita', ya que, como la familia ha sido testigo, amigos y conocidos fueron encontrando a lo largo de los días zapatos, ropa y el móvil en el lugar del accidente que no habían sido recogidos por la Guardia Civil.

Respecto al informe, detallan que ha habido "errores" en las mediciones y han sostenido el caso apoyándose en testimonios que se presentaron el 7 y 22 de julio ante la Guardia Civil y que no vieron el siniestro. Asimismo, el último testigo no se llegó a presentar al juicio celebrado esta semana. Además de sujetarse en la palabra también del conductor del turismo que sostuvo que él "no realizó ninguna maniobra para cambiarse de carril para coger una salida".

"El informe pericial del atentado, en vez de priorizar los indicios materiales, se apoya en indicios testimoniales que son siempre subjetivos y que a veces suelen invocar a error", detalla el letrado defensor de la familia y de 'Stop Accidentes', Alberto Delgado.

Ante estas alegaciones, la familia Soriano junto a su abogado contrataron a un perito particular para realizar lo ocurrido: "Nuestro informe desmonta siete teorías de la Guardia Civil", sostiene Soriano. Este recalca que los golpes presentados en el vehículo revelan que el conductor tuvo que hacer la maniobra de incorporación al carril en el que se encontraba 'Rafita', golpeándolo. Además del análisis requerido en el informe, un testigo clave en el caso refrenda esta teoría y así lo sostuvo ya que el conductor debía tomar la salida 22 de la Z-40 para recogerlo y acudir juntos al trabajo.

Rafael Soriano defiende y mantiene con firmeza en que "mi hijo no se tiró contra el coche". Asimismo, también aclara y lanza un capote a la Guardia Civil: "Los valoro mucho y los defiendo". Aunque rechaza la manera de comportarse en el caso de su hijo.

El juicio, de más de cuatro horas de duración, supuso abrir de nuevo una herida que sigue sin sanar. "Lo peor fue cuando en las conclusiones el abogado dijo qué podíamos esperar de un chaval de 20 años con una moto de gran cilindrada", relata Soriano.

Tanto él como Delgado recalcan el buen hacer por parte del juez que presidió el caso: "Su señoría nos trató con humanidad y ateniendo a la sensibilidad para con los padres", detalla el letrado. Asimismo, detalla que desde el punto de vista jurídico, estime la demanda presentada y, por tanto, se le condene tanto al conductor del vehículo como a la compañía de seguros como responsable del accidente. En caso de no ser así, solicitan que se aplique la teoría del riesgo de responsabilidad cruzada, por el cual no se puede determinar el culpable del hecho.

'Rafita' con cinco años en el C.D. Amistad de Zaragoza Imagen cedida

Cerrar este capítulo

Más de tres años y diez meses lleva esta familia zaragozana sumida en el dolor. En el que denuncian que durante este tiempo no han recibido el pésame ni por parte del conductor ni de su familia, lo que denota "una falta de humanidad" por parte de los mismos.

La trágica noticia sigue teniendo un fuerte impacto. "Mi mujer está destrozada, somos otras personas, éramos personas alegres que ahora estamos sumidos en una depresión", detalla Rafael Soriano, quien desde hace casi cuatro años no vive igual. "Mi hijo era un niño lleno de vida, muy deportista desde pequeño que jugó en el C.D. Amistad y una semana antes del accidente ganó el Campeonato de Aragón de Halterofilia", detalla su padre. "Mi hija, su hermana mayor, se casa este año y ha llegado a decir que se siente culpable por ello", lamenta. Asimismo, este padre afectado aclara: "Sé que fue un accidente, solo queremos que se limpie su nombre y dejarlo descansar en paz".