Aunque ya se ha calmado un poco, ya no son portadas en la prensa, pero ahora que las consecuencias empiezan a enquistarse, me vais a permitir que comience este artículo con un profundo lamento por las pérdidas de vidas humanas y la desgracia natural que ha asolado nuestro país, la península entera, este verano.

Todo me duele: cada vida humana, cada árbol, cada casa, cada colmena, cada pasto, cada negocio. No es igual, claro que no, pero no podemos dejar de pedir prevención y ayudas. Que no vuelva a pasar. Apoyar a los pequeños, a los que mantienen nuestros pueblos es fundamental. Sólo con ellos se recuperarán las zonas ahora carbonizadas.

Todo gesto, por pequeño que sea, es importante. Y tengo el firme convencimiento de que lo que queremos para nosotros es lo que debemos dar a los demás, lo que hacemos en casa es lo que vale también fuera.

Por eso no es baladí destacar la campaña Volveremos que el Gobierno de Aragón puso en marcha por segunda vez. Desde el 27 de agosto con la campaña de la Vuelta al Cole, la iniciativa promovida por el Gobierno de Aragón pretende fomentar el consumo de proximidad, fuente de empleo, riqueza y oportunidades en nuestras tres provincias.



Los datos además dicen que funciona. Durante el primer periodo, desde el 11 de junio que comenzó Volveremos hasta mediados de agosto, se realizaron más de 245.000 transacciones, con un volumen comercial de más de 23 millones de euros y un saldo generado total de más de 2 millones y medio de euros entre las aportaciones municipales y autonómicas, según los datos reportados por Hiberus, compañía encargada del desarrollo de la aplicación.



Para mí, los miércoles y viernes se han convertido en el día de las compras en los que me acerco a mis tiendas de toda la vida y a aquellas que han abierto ilusionados emprendedores, comercio de cercanía. Yo gano en salud, ellos en competitividad.

El comercio es uno de los sectores más dañados por la falta de adaptación y de relevo generacional. Está claro que hay nuevas formas de venta y que a veces nos aferramos a lo que somos sin confiar en nuestra resiliencia. Pero no es excusa para admitir estar en caída libre desde hace una década y que sólo en el primer semestre del año Aragón perdiera 231 comercios.

No, no es un artículo este en el que quiero empezar resaltando algo muy duro y aprovechar para asemejarlo al cierre por jubilación de una tienda. Estoy hablando de pequeños gestos, de cuidar nuestro entorno, de favorecer al que emprende.

Estoy hablando de que la colaboración entre administraciones es posible y que da buenos resultados. A las pruebas me remito.

Estoy hablando de que si queremos podemos hacer mejor nuestra vida y cuidar a los demás, cuidándonos a nosotros. Y que a veces, un primer gesto como reciclar, respetar nuestro entorno o comprar en las pequeñas tiendas, es un gran paso.

Ahora descárguense la App de Volveremos, y compren. El saldo acumulado en tu app lo puedes gastar cualquier día de la semana en el comercio Volveremos que elijas hasta el 31 de diciembre.