El apagón ha puesto de moda la radio convencional, los transistores, las pilas alcalinas y los radios-despertadores con pilas de las “gordas”.

Ahora más que nunca, nos hemos dado cuenta de que, en un mundo cada vez más digitalizado, la radio sigue siendo un pilar fundamental de la comunicación. Me sumo a la editorial que firmaba Angels Barceló la semana pasada. Todos nos paramos más de seis horas y pensamos en "El Gran Apagón", una ficción sonora de la SER que simula un problema estratosférico y natural: una tormenta solar que deja al mundo en completa oscuridad

Este podcast, producido por Podium Podcast, nos transporta a un escenario donde la tecnología moderna falla y la humanidad se enfrenta a la incertidumbre y el caos. En la ficción, los satélites caen, los transformadores estallan y las ciudades quedan sumidas en la oscuridad

En un momento de duda entre la realidad y la ficción, aprovecho mi columna en El Español de Aragón para no olvidar la importancia de encontrar el equilibrio entre lo rápido y lo slow, entre lo digital y lo analógico, entre la invasión y la sostenibilidad.

La historia se repite, y nos recuerda la fragilidad de nuestras infraestructuras y la importancia de los medios de comunicación tradicionales, como la radio, que pueden operar incluso en situaciones extremas.

Como periodista he trabajado más de diez años dirigiendo programas de radio, y puedo afirmar con pasión que la radio tiene un valor incalculable. A lo largo de mi carrera, me lo ha dado todo, las mayores alegrías y los momentos más tristes. Los contactos más increíbles y el aprendizaje emocional que me prepara para afrontar las llamadas “soft skills del siglo XXI” . La radio al sol, con su formato analógico, y todos sus cables me han ofrecido una experiencia única que no puede ser replicada por los medios digitales, gracias a la calidez de la voz humana, la espontaneidad de las conversaciones en vivo y la conexión de las miradas.

He visto cómo este medio ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios tecnológicos, sin perder su esencia. La radio es más que un simple canal de comunicación; es un compañero fiel que nos acompaña en los momentos de soledad, nos informa y nos entretiene. Su capacidad para llegar a millones de personas de manera íntima y personal es única.

Los referentes radiofónicos del pasado y del presente pasarán a la historia por su capacidad para entrar a través de las ondas en los hogares y en los corazones de las personas. Desde las primeras emisiones de radio hasta los programas más innovadores de hoy en día, la radio ha sido testigo y protagonista de momentos históricos. La radio marca los minutos de la vida; las horas del reloj y las noticias del día.

Hallie Flanagan lo expresó perfectamente: “El poder de la radio no es que les hable a millones, sino que le habla de forma íntima y privada a cada uno de esos millones”. La radio ha demostrado una vez más ser un faro en la era digital.