Ya lo advertimos desde hace tiempo: Aragón se ha quedado atrás en la lucha por garantizarse el Gran Premio de Moto GP más allá de 2026. Produce tristeza y frustración que nuestra Comunidad no haya sido lo suficientemente valiente en esta batalla en la que Cataluña y la Comunidad Valenciana nos han adelantado por la derecha poniendo encima de la mesa un buen puñado de millones de euros.

La intención de Dorna, empresa organizadora del campeonato, de reducir el número de grandes premios en la Península Ibérica, no presagia nada bueno para el circuito del Bajo Aragón. Hasta el momento, se celebraban cinco grandes premios: el de Jerez, Montmeló, Valencia, Motorland y el del Algarve en Portugal. Los organizadores apuestan ahora por abrirse a otros continentes entrando en liza India, China o Emiratos Árabes, eliminando pruebas en España que podrían reducirse a dos.

Cataluña, ya ha asegurado la presencia de Montmeló hasta 2031 aportando un canon de 12 millones de euros anuales, eso sí, con ayuda del Gobierno de España. La Comunidad Valenciana, con unos presupuestos ya garantizados, también ha logrado meter a Cheste en el listado de grandes premios durante cinco años más pagando 80 millones de euros a los organizadores.

¿Y Aragón? ¿Qué ha hecho? “Estamos en contacto con los organizadores” ha dicho en repetidas ocasiones el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, quien incluso llegó a asegurar que les está costando “sangre, sudor y lágrimas” la negociación.

Aquí no basta con negociar, lo que hace falta es una apuesta económica decidida y valiente del Gobierno de Aragón. Pero claro, la nuestra es una Comunidad mal financiada que, además, aún no tiene unos presupuestos aprobados para este año. Una vez más, Aragón se queda en el vagón de cola por no saber anticiparse a los acontecimientos.

La eliminación del Gran Premio de Aragón de Moto GP sería un fracaso histórico, sería echar por tierra una de las mejores iniciativas que se han llevado a cabo en nuestra tierra. Motorland no perdería su razón de ser, pero sí su esencia. El Bajo Aragón y la Comunidad aragonesa en general perderían una importante fuente de ingresos y de promoción de nuestra tierra a nivel mundial.

No es momento de derrotismos. Si perdemos el Gran Premio de Moto GP porque hemos llegado tarde, habrá que luchar por otras pruebas y habrá que hacerlo con valentía. Desde el Partido Aragonés apostamos por incluir a Motorland en el calendario de Grandes Premios de Fórmula 1. Tenemos un buen circuito de velocidad muy valorado por los pilotos, ¿por qué no aspirar a lo más alto?

Seamos ambiciosos y trabajemos ya en nuevos retos. El Gobierno de Aragón tiene que ser capaz de negociar con el Gobierno de España, aprovechando la presencia en el Consejo de Ministros de la aragonesa Pilar Alegría, una apuesta decidida y clara parar colocar a nuestro circuito en lo más alto. Si no logramos ningún avance, alguien tendrá que dar muchas explicaciones.

Tenemos unos cimientos consolidados, acabemos ya de construir este gran proyecto fundamental para la economía del Bajo Aragón y, por ende, de toda la Comunidad. Motorland necesita con urgencia un proyecto de futuro claro y valiente y eso solo puede conseguir con una gran apuesta económica.