La globalización, la irrupción de las multinacionales con todo su poderío está transformando nuestro país, nuestras ciudades y, en consecuencia, nuestra sociedad. Los pequeños negocios, los comercios o muchos trabajadores autónomos están siendo aplastados por estos ‘monstruos’. ¿Es este el modelo social que queremos para nosotros y para nuestros hijos?

Desde hace muchos meses, los taxistas, un colectivo de autónomos que constituye un servicio público fundamental, están alertando de las graves consecuencias que está sufriendo el sector con la llegada de las grandes empresas VTC (vehículos de transporte con conductor). Estas grandes multinacionales ofrecen servicios a bajo precio a costa de las largas jornadas laborales y los salarios ínfimos que pagan a sus trabajadores, muchos de los cuales deben buscarse otro empleo para poder subsistir.

Esta ‘competencia desleal’ que tanto daño está haciendo a los taxistas llega acompañada de prácticas de dudosa legalidad, como la prestación de servicios urbanos con licencias de transporte interurbano. ¿Y qué se ha hecho durante este tiempo al respecto? Nada. Ni el Gobierno de Aragón ni el Ayuntamiento de Zaragoza (ciudad con más de 1.700 licencias de taxi) han tomado cartas en el asunto hasta hace, literalmente, dos días. Las buenas palabras y las reuniones no sirven de nada si no se reflejan en normativa y en acciones como la imposición de multas o la paralización de aquellos vehículos que no cumplen con la legalidad.

Desde el Partido Aragonés rechazamos este modelo del “todo vale” en el que impera la ley de la selva, la ley del más fuerte. Defendemos a los más de 2.200 taxistas que trabajan en Aragón; a estos autónomos que se ganan la vida con un trabajo digno, que nunca se ponen enfermos porque si cogen la baja restan ingresos a la economía familiar.

Les defendemos con palabras y también con hechos. El pasado mes de septiembre, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad una Proposición No de Ley del PAR en defensa del sector del taxi frente a las empresas VTC, una iniciativa cuyo principal objetivo era dar respuesta a la gran reivindicación de los taxistas: que estas empresas cumplan con la normativa.

Todos los grupos parlamentarios se reafirmaron en la declaración del transporte de viajeros en taxi como servicio de interés público en nuestra Comunidad. Todos instaron al Gobierno de Aragón a seguir trabajando en la elaboración de la ley que regule el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor y a que garantice el cumplimiento del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante arrendamiento de VTC.

Seis meses han pasado y la situación no ha mejorado, todo lo contrario. Hace pocos días, una nueva empresa VTC comenzó a trabajar en la capital aragonesa. La paciencia de los taxistas ha llegado al límite, llevándoles a movilizaciones que, aparentemente, han dado algún fruto.

Pero esto no es todo. ¿Cómo es posible que los taxistas zaragozanos que esperan a los viajeros que llegan por tren a la estación de Delicias no puedan usar de forma gratuita los baños de estas instalaciones y no dispongan de sombra para hacer más leve la espera cuando el calor aprieta? Suma y sigue.

Desde el Partido Aragonés seguiremos trabajando, allí donde tengamos representación, para que se respeten los derechos de estos profesionales y de los miles de autónomos y pequeñas empresas que levantan todos los días la persiana de sus negocios, aunque ésta cada vez sea más pesada; seguiremos defendiendo un servicio público de calidad frente a las grandes empresas, seguiremos diciendo #YoSiempreConElTaxi.

Alberto Izquierdo, portavoz del PAR en las Cortes de Aragón.