Ya estaba seguro de que los autónomos aragoneses estaban bien representados en los órganos de gobierno de las Federación de Asociaciones de Autónomos. No podemos olvidar el papel que ha desarrollado mi predecesora Mayte Mazuelas. Pero ahora me toca a mí. Desde que asumí la responsabilidad de ser la voz de los autónomos en Aragón me he propuesto recuperar la senda del crecimiento en emprendimiento, pero especialmente que se mantenga viva la llama de los pequeños negocios en cada rincón de la región.

Mi obsesión es que cuando en una pequeña localidad deja de funcionar el colmado, el bar o la farmacia… todo está abocado al cierre. Y no nos lo podemos permitir. Nuestra riqueza cultural se nutre de los más alejados rincones y en ellos, por su supervivencia, son fundamentales los autónomos que asientan población y crean empleo de calidad. No hay nada más sostenible que un autónomo.

El lunes, en la Asamblea de Elecciones de ATA, el presidente Lorenzo Amor, recién elegido, me designó como vocal de su junta directiva y posó en mi espalda la representación de los autónomos del transporte, sector al que me he dedicado toda mi vida. Lo sabía, claro, ya había hablado con él, pero escucharlo allí, con aquel auditorio lleno, con más de 700 personas hizo muy real el reto.

Esta nueva responsabilidad la asumo con el compromiso de defender a los autónomos, motor de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y tenemos mucho trabajo por delante. En Aragón los autónomos necesitamos medidas centradas en consolidar nuestros negocios y en favorecer el emprendimiento o la segunda oportunidad, y tenemos la urgencia de buscar mecanismos que hagan realidad el relevo generacional. No podemos permitirnos seguir perdiendo autónomos. Es un orgullo adquirir el compromiso de llevar la voz de los autónomos aragoneses en el ámbito nacional y que el presidente confíe en nosotros para defender nuestros derechos.

Lorenzo Amor afronta su quinto mandato. Estuvo arropado por más de 700 personas del mundo de la política, administración, empresa privada, organizaciones empresariales y autónomos. En concreto desde Aragón acompañaron a Jorge Serrano en su nombramiento Ana Sanz Campos, directora general PYMES y Autónomos del Gobierno de Aragón; Inmaculada Avellaneda Martínez, vicepresidenta CEOE y FEMZ; y empresas y organizaciones como Eboca, APATZ, COGITIAR, AEIEZ, ANEPE/IMPE - ARTE MISS, AIRBE, AEAL, COAC, Banco Sabadell, etc

La Junta Directiva diseñada por Lorenzo Amor para acompañarle en este nuevo mandato convalidada por la Junta Electoral de ATA, está compuesta por 20 personas, de las que nueve son mujeres, más que en la actual etapa. Y entre todos ellos, repito, mi total compromiso con los autónomos para dar visibilidad a sus demandas y defender sus derechos.