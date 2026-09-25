La romería reúne a muchos participantes en Fuendetodos. Ayuntamiento de Fuendetodos.

La jornada tendrá un recorrido de siete kilómetros, una recreación histórica y música tradicional para rememorar la figura del pintor.

Fuendetodos recorrerá las huellas de Goya en su 5ª romería espiritual este sábado 26 de septiembre

Fuendetodos, la localidad zaragozana conocida por ser el lugar de nacimiento del pintor Francisco de Goya, celebrará el próximo sábado 26 de septiembre la 5ª edición de su romería espiritual.

Para disfrutar de la jornada, el municipio ha organizado una ruta de siete kilómetros, música tradicional de jotas, y una recreación en la casa natal del pintor.

Una ruta de siete kilómetros

La romería espiritual comenzará a las 9.00 horas con la salida de un autobús desde Fuendetodos con destino al apeadero de la Princesa.

Una vez allí, los participantes podrán disfrutar de un desayuno y de una actuación a cargo de los joteros aragoneses Beatriz Rennad y Nacho del Río.

La andada comenzará en torno a las 10.00 horas desde el apeadero de la Princesa "Yeguada Villa de Goya", con un recorrido de siete kilómetros.

A mitad de camino, a las 11.30 horas, se realizará una parada para degustar unas migas y reponer fuerzas para continuar con el trayecto.

La llegada a Fuendetodos tendrá lugar a las 12.45 horas, donde los participantes serán recibidos por la Asociación de la Banda de Música de Épila en la plaza Camilo José Cela.

Una casa, Zuloaga y la memoria de Goya

Uno de los momentos centrales del día se desarrollará a las 13.00 horas, con una recreación histórica de la llegada de D. Ignacio de Zuloaga a la casa natal de Goya en Fuendetodos, a cargo de Oregón TV.

Bajo el título La casa que nadie miraba, la representación aborda la llegada de Ignacio de Zuloaga a Fuendetodos en busca de la vivienda donde nació el pintor.

Una casa humilde, una llave y un visitante empeñado en que la memoria no se pierda. Así comienza esta historia ambientada en Fuendetodos, un sainete histórico en dos actos ambientado en Fuendetodos, donde Ignacio de Zuloaga llega buscando la casa natal de Francisco de Goya.

Su encuentro con el alcalde, Benita Aznar Lucientes y la ingeniosa vecina Pilara convierte aquella búsqueda en una conversación llena de humor, recelos y descubrimientos.

Entre bromas sobre los gastos municipales, puertas que se atascan y recuerdos familiares, los personajes comienzan a mirar de otra manera una vivienda ante la que habían pasado tantas veces.

La compra de la casa por Zuloaga abre una nueva etapa para su conservación.

Cartel de La casa que nadie miraba. Ayuntamiento de Fuendetodos.

El segundo acto nos traslada al 8 de octubre de 1917. Fuendetodos recibe a Manuel de Falla y a la soprano Aga Lahowska en una jornada de homenaje a Goya e inauguración de las escuelas.

La música y los comentarios de los vecinos entrelazan emoción y picardía, mientras una jota permite reconocer lo propio en una voz llegada de lejos.

Inspirada en acontecimientos históricos y con diálogos de ficción, esta obra celebra la memoria compartida y a quienes la mantienen viva: cuidando una casa, contando una historia o cantando una canción.

La programación se completará con una representación musical de Manuel de Falla, junto con la participación de la mezzosoprano Beatriz Gimeno y el director del Conservatorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia, al piano.

Además, el acto contará con el saludo y las presentaciones del alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña Mateo.

Imagen del alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña Mateo. Ayuntamiento de Fuendetodos.

Mariachis desde México y jotas para celebrar

La programación continuará a las 14.30 horas con una comida amenizada por el grupo mexicano Mariachi Imperial.

Cartel del concierto de Mariachi Imperial. Ayuntamiento de Fuendetodos.

A las 17.00 horas, la celebración continuará con el recital “Café con Jota”, de la mano de los joteros Nacho del Río y Beatriz Bernad, una propuesta que volverá a poner la tradición aragonesa en el centro de la programación.

Los joteros Nacho del Río y Beatriz Bernad. Ayuntamiento de Calatayud

Esta quinta edición de la romería espiritual permitirá conocer a los participantes el patrimonio de la localidad y mantener viva la memoria vinculada al pintor Francisco de Goya.