Un viaje a 1938, Fayón revive la Batalla del Ebro con más de 200 recreacionistas

Dos participantes de la XVII Recreación de la Batalla del Ebro. Xavi Calzada. Ayuntamiento de Fayón.

Las inmediaciones de Fayón vivieron, en la madrugada del 25 de julio de 1938, uno de los enfrentamientos más duros y sangrientos de la guerra civil española. Durante trece días el ejército republicano y el franquista lucharon sin descanso en la Batalla del Ebro.

La contienda fue el último combate de la guerra civil en suelo aragonés y se saldó con un gran número de bajas en ambos bandos.

La huella que este enfrentamiento dejó en Fayón todavía es visible a día de hoy. Campos marcados por los atrincheramientos y por los miles de proyectiles que impactaron allí conforman un conjunto histórico-turístico único.

Para conmemorar la batalla y recordar todas las vidas perdidas, más de 200 recreacionistas se reúnen cada año el último fin de semana de julio en Fayón para volver a 1938. Un fin de semana en el que diversas actividades recrean de la manera más fiel posible los hechos ocurridos en la Batalla del Ebro.

Del 24 al 26 de julio, la XVIII edición de la Recreación de la Batalla del Ebro de Fayón contará con diversas actividades, visitas guiadas e incluso teatro.

Cartel de la XVIII Recreación de la Batalla del Ebro de Fayón. Ayuntamiento de Fayón.

Experiencias para sumergirse en la historia

La recreación de la batalla tendrá lugar el sábado, 25 de julio, a las 18.00 horas. A partir de las 16.00 horas los asistentes que quieran entrar a la zona de recreación deberán hacerlo con entrada.

Los combates comenzarán alrededor de las 19.00 horas y el acto terminará a las 20.30 horas con el cruce de banderas y un acto homenaje en recuerdo a las víctimas. Las entradas pueden adquirirse en la web de turismo de Fayón.

Además de la recreación, desde el viernes hasta el domingo, los visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas, del Museo de la Batalla del Ebro y de una feria de militaría antigua, entre otras actividades.

Una de esas visitas guiadas está organizada en torno a varios dioramas que recrean escenas cotidianas y bélicas de la guerra civil española. Una manera única de ver cómo vivían tanto los ejércitos como la población civil de la mano de soldados de ambos ejércitos.

También se podrá realizar una visita guiada en la Trinchera Viviente “Los secretos de la Posición Nº36”. La actividad desvelará los hallazgos de esta colina fortificada recuperada arqueológicamente.

Para cerrar este fin de semana de divulgación histórica, el Salón de Cine de la Sociedad Juventud Fayonense acogerá la representación teatral “Les dones de la Batalla de l’Ebre”.