Metódyca apuesta por los tratamientos mínimamente invasivos, una nueva forma de entender la cirugía estética

Cuando nos hablan de cirugía estética, solemos pensar en intervenciones complejas con tiempos de recuperación muy largos. Sin embargo, poco a poco, esa idea está cambiando. Cada vez son más las personas que se decantan por tratamientos con técnicas mínimamente invasivas, que no implican parar su vida en seco.

En el centro de medicina estética Metódyca son fieles defensores de este modelo de cirugía. Tal y como explica el Dr. Jesús Maldonado, codirector médico del centro y cirujano maxilofacial, son técnicas que “permiten una recuperación lo más precoz posible del paciente a su vida normal, acortan el postoperatorio de una cirugía, la recuperación del paciente, la producción de hematomas o la inflamación”.

Sin embargo, pese a haber notado un aumento en su demanda, todavía “son poco conocidas por el público general”, según indica el Dr. Enric Sospedra, cirujano plástico especialista en cirugía plástica, reparadora y estética en Metódyca.

Del mini lifting al párpado caído

Las posibilidades de las técnicas mínimamente invasivas abarcan un amplio abanico de métodos. En Metódyca, el lifting de plano profundo es el procedimiento estrella, de acuerdo con el Dr. Maldonado, pero también pueden tratar preocupaciones como el párpado caído o bolsas en los ojos.

Incluso se pueden tratar, tal y como indica el Dr. Sospedra, las pequeñas caídas en la cara que evidencian los primeros signos de envejecimiento y "que no se pueden tratar con rellenos".

El Dr. Enric Sospedra es cirujano plástico especializado en cirugía plástica, reparadora y estética. Dr. Enric Sospedra.

De hecho, el propio Dr. Sospedra señala que muchas de estas intervenciones pueden realizarse incluso con anestesia local, sin necesidad de hospitalización y, en muchas ocasiones, ni siquiera producen hematomas. Un aspecto que valoran mucho los pacientes, ya que pueden realizar su tratamiento y “volver a estar en su puesto de trabajo entre 24 y 48 horas después”.

Un contraste más que evidente cuando el Dr. Maldonado compara este tipo de técnicas con una cirugía de plano convencional, que “supone una anestesia general posiblemente de entre cuatro y seis horas, un tiempo de ingreso en el hospital y una recuperación de entre dos y cuatro semanas”.

Por ello, considera que su misión en Metódyca es ser capaz de reducir esas técnicas más extensas a sus elementos más fundamentales para “adaptarnos al paciente dentro de unos estándares de calidad absolutos y darle los mejores resultados con el menor tiempo de convalecencia”.

Pacientes más jóvenes y más naturalidad

En cuanto al perfil del paciente, el Dr. Sospedra señala que “muchas pacientes ya se empiezan a cuidar más jóvenes”, pasando de personas que acudían a su consulta a partir de los 70 años a personas de alrededor de 50.

“Al empezar más joven se previene que, con los años, se hagan cosas más invasivas”, explica Sospedra, pudiendo repetir los métodos con técnicas mínimamente invasivas durante unos 20 años. De hecho, cuenta que él mismo tiene pacientes “con 25 años de evolución sin hacer un lifting completo, solo con pequeños tratamientos”.

Otro aspecto que ha cambiado con respecto a los pacientes es el objetivo final. En Metódyca señalan que cada vez se buscan resultados más naturales, alejados de modas de las que los pacientes pueden arrepentirse en el futuro.

El Dr. Jesús Maldonado es codirector médico en Metódyca y cirujano maxilofacial. E.E.

El Dr. Maldonado destaca la importancia de “respetar los rasgos anatómicos del paciente, esos pequeños detalles que le hacen único”. Todo ello para que, cuando se mire en el espejo, siga reconociéndose.

La importancia de un diagnóstico personalizado

Ambos especialistas apuntan que el éxito de cualquier método comienza mucho antes de llevar a cabo la intervención. La valoración individualizada, la coordinación con el equipo médico y una información clara son fundamentales para ajustar las expectativas y encontrar la mejor solución para cada caso.

"No se trata de que el paciente llegue pidiendo una técnica concreta porque la ha visto en redes sociales", apunta Maldonado. "Lo importante es identificar qué le preocupa y analizar cuál es el tratamiento más adecuado para resolverlo". En este aspecto cobra especial importancia la coordinación con los equipos de medicina estética, para poder unir fuerzas y recomendar al paciente el método que más se ajuste a su situación.

Para el cirujano, "un paciente instruido es un tesoro", pero es necesario saber filtrar la información y, en última instancia, recomienda asegurarse de acudir a un profesional que le escuche, le entienda y le genere confianza.

El Dr. Sospedra, coincide en que la confianza entre médico y paciente sigue siendo uno de los factores más importantes. "Cuando explicas bien el procedimiento, la evolución y los resultados que se pueden conseguir, el paciente lo agradece mucho y toma decisiones con más tranquilidad y más información".

En una sociedad marcada por la inmediatez y la falta de tiempo, las técnicas mínimamente invasivas representan una nueva forma de entender la cirugía estética. Procedimientos más adaptados a las necesidades actuales, con recuperaciones más rápidas y centrados en preservar la naturalidad de cada persona.