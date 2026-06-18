Metódyca: un referente en Aragón por su forma innovadora de entender la medicina estética

La clínica apuesta por una visión integradora de la medicina estética y la personalización.

La manera en la que entendemos la medicina estética está cambiando. Cada vez son más los pacientes que buscan mejorar su imagen sin renunciar a su identidad, con métodos que se adapten a sus necesidades reales y alejados de tendencias.

En este contexto, Metódyca apuesta por una visión que pone el foco en la persona y en su bienestar global. Su filosofía parte de la premisa de que no existen soluciones universales. Por eso, cada proceso comienza con una asesoría médico-estética personalizada para conocer al paciente, comprender sus objetivos y diseñar el método más adecuado.

Los profesionales de Metódyca no buscan soluciones fáciles, entienden la medicina estética como un conjunto en el que hay que entender quién es la persona, cómo envejece y cuáles son sus necesidades para obtener resultados seguros y coherentes con el paso del tiempo.

Mucho más que una clínica estética

Entrar en cualquiera de los centros de Metódyca, en Zaragoza (Calle San Ignacio de Loyola, 4) o en Madrid (Calle Claudio Coello, 57), es encontrarse con una visión distinta de la atención médica.

Su propuesta combina especialidades que tradicionalmente han trabajado de forma separada, como la dermatología, la cirugía plástica, la cirugía maxilofacial, la nutrición, la urología, la cirugía vascular o la ginecoestética, entre otras.

En Metódyca cuentan con aparatología de última generación. Metódyca.

Precisamente, la ginecoestética es una de sus disciplinas más novedosas, ya que es el único centro en Zaragoza con una unidad específica dedicada a esta rama de la medicina estética.

El método de trabajo de Metódyca parte de la idea de que el envejecimiento, la imagen personal y el bienestar no responden a una única causa ni pueden abordarse desde una sola disciplina. El objetivo final es ofrecer soluciones basadas en el criterio médico y evitar métodos innecesarios.

La armonización facial como forma de respetar la identidad

Si hay algo en lo que Metódyca hace especial hincapié es en la importancia de la armonización facial. Su enfoque busca mejorar el rostro sin alterar lo que hace única a cada persona y de forma sostenible en el tiempo.

Para ello, el equipo de profesionales analiza las proporciones faciales, la calidad de la piel, la expresión y la evolución natural de cada paciente. El resultado son métodos orientados a recuperar equilibrio, suavizar tensiones o corregir pequeños desequilibrios manteniendo siempre la naturalidad.

Su prioridad es que los pacientes perciban una mejora real sin dejar de reconocerse en el espejo.

La tecnología al servicio de los resultados naturales

La innovación tecnológica también juega un papel importante dentro del modelo Metódyca. Trabajan con aparatología de última generación, con más de 18 herramientas como Morpheus8, Hydrafacial, Láser CO2 o Indiba para complementar sus protocolos médicos y ofrecer métodos personalizados.

Una de sus herramientas más populares es la Icoone, que utiliza una tecnología de microestimulación no invasiva para reducir arrugas, mejorar la firmeza y aportar un aspecto más joven y saludable al rostro.

En el centro se pueden realizar métodos mínimamente invasivos. Metódyca.

Sin embargo, en la clínica saben que la tecnología no lo es todo y su uso debe formar parte de una estrategia basada en el diagnóstico, la planificación y el seguimiento personalizado.

Para ello cuentan con un cuadro médico con los mejores profesionales estéticos colegiados. El equipo de Metódyca está compuesto por 24 técnicos y especialistas reconocidos a nivel internacional.

Entre ellos se encuentra la Dra. Susana Ortiz, catedrática en dermatología y cirugía y experta en melanoma formada en las universidades de Viena y Stanford. Es codirectora del Centro de Melanoma de la Universidad de San Francisco y además de tratar a pacientes con melanoma en fase inicial y avanzada, investiga las vías de señalización del cáncer a nivel de secuenciación genética para identificar nuevos transcriptores, sus funciones y los factores que favorecen la resistencia a los fármacos o la progresión del cáncer.

También cuentan con el Dr. Enric Sospedra, cirujano plástico especialista en cirugía plástica, reparadora y estética con una gran trayectoria profesional en hospitales y clínicas de referencia. Ha liderado equipos y unidades de cirugía plástica con un enfoque basado en mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Profesionales que trabajan bajo la dirección médica de la Dra. Mery Lamah y del Dr. Jesús Maldonado. La Dra. Lamah es especialista en medicina estética, tratamientos de rejuvenecimiento y armonización facial con métodos mínimamente invasivos, y el Dr. Maldonado, es médico estético y cirujano maxilofacial, encargado de corregir problemas estructurales en la cara, cabeza, cuello, huesos maxilares, dientes y boca para armonizar el rostro.

Una forma de trabajar que busca generar confianza y construir relaciones duraderas, alejadas de soluciones rápidas o métodos aislados.

La formación como base de la medicina estética

En Metódyca valoran mucho la experiencia y la formación de sus profesionales. Por ello también creen en la necesidad de continuar formando a los médicos y profesionales que se ocupan de nuestro bienestar y estética.

Metódyca tiene un espacio dedicado a la formación. Metódyca.

Una de sus más recientes iniciativas ha sido la creación de un espacio de formación con capacidad para 50 profesionales en Zaragoza. Un lugar único donde cuentan con sistema de streaming y grabación de las formaciones y zona de catering. De esta manera los participantes solo tienen que preocuparse de aprender.

Cada semana cuentan con formaciones que imparten tanto laboratorios como otros especialistas médicos. Clases que, además, son más prácticas de lo habitual por impartirse en un centro de medicina estética, algo que hace destacar este espacio por encima de los lugares donde tradicionalmente se han realizado este tipo de formaciones.

Asimismo, en Metódyca están trabajando para poder conseguir que las formaciones que se impartan en este espacio cuenten con certificación oficial.

La longevidad como apuesta de futuro

Otro de los aspectos que definen a Metódyca es su apuesta por la longevidad. Sus especialistas trabajan con una visión preventiva que busca influir positivamente en el proceso de envejecimiento y en la calidad de vida de las personas.

Por ello, en todos sus métodos incorporan un análisis de hábitos y estilo de vida de cada paciente, entendiendo que la salud y la apariencia están estrechamente relacionadas. En esta línea, la medicina regenerativa ocupa un lugar destacado en sus líneas de desarrollo futuro.

Todo ello se completa con métodos propios diseñados por su equipo médico. Una visión que busca combinar excelencia científica, innovación tecnológica y atención personalizada.