La décima edición de 'Saborea Magallón' afianza su papel como una cita imprescindible en la agenda gastronómica aragonesa

Magallón volverá a convertirse en el epicentro de la gastronomía de proximidad con la celebración de la décima edición de 'Saborea Magallón'.

Esta tendrá lugar el próximo 23 de mayo en la plaza de España, en horario de 19.00 a 22.00 horas.

La cita, ya consolidada tras una década de trayectoria, forma parte del calendario de ferias gastronómicas impulsado por el Gobierno de Aragón, lo que refuerza su proyección como uno de los eventos agroalimentarios de referencia en la provincia.

En este sentido, “Saborea Magallón” se ha convertido en un auténtico escaparate del producto local, contribuyendo a dinamizar la economía y a posicionar al municipio dentro del mapa gastronómico aragonés.

El evento pondrá en valor, un año más, la excelencia de los vinos y aceites del territorio.

Estarán presentes productores de renombre como Aceite Sierra del Moncayo D.O.P., Bodega Picos, Bodegas Aragonesas, Bodegas Ruberte, Pagos del Moncayo y la Sociedad Cooperativa Comarcal Santo Cristo de Magallón.

Cartel de la feria 'Saborea Magallón' 2026. Ayuntamiento de Magallón.

Todos referentes de calidad dentro de la Denominación de Origen Campo de Borja y del aceite de la Sierra del Moncayo.

La feria, concebida como un homenaje al trabajo de viticultores y oleicultores, busca un año más acercar al público el valor de los productos de cercanía y la tradición agrícola de la zona, convirtiéndose en una “ventana al exterior” para mostrar la riqueza gastronómica de Magallón.

En el apartado gastronómico, los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección de stands con productos artesanos: Jamones Layunta, desde Calamocha (Teruel); La Quesería de Biota; la Cofradía de la Tostada de Ajo, llegada desde Murchante; y Las Delicias de Mi Tierra, con embutidos de Castilla y León.

Gran afluencia en la última edición de 'Saborea Magallón'. Ayuntamiento de Magallón.

A esta oferta se sumará la implicación de la hostelería local, que también tendrá un papel protagonista en la jornada.

Participarán Bar Avenida, Bar Chicote, Bar El Mercado y Bar Las Piscinas, que ofrecerán tapas especiales para la ocasión, reforzando el carácter participativo y comunitario del evento.

El ambiente festivo estará acompañado por la música en directo del grupo The Cucumbers, que pondrá ritmo a una velada pensada para disfrutar con los cinco sentidos.

Tras diez ediciones, “Saborea Magallón” no solo se reafirma como una cita imprescindible para vecinos y visitantes, sino también como una herramienta clave para poner en valor el producto local, fortalecer la identidad del territorio y rendir homenaje a generaciones de agricultores que han convertido a Magallón en una tierra de vinos y aceites de gran calidad.