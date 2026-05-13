Pastas Romero celebra cien años como referente en la fabricación de pasta con innovación y tradición familiar

Pastas Romero celebra cien años de trabajo y tradición familiar en la fabricación de pasta.

Desde sus inicios como La Competidora, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en un líder del sector. Hoy en día producen 400.000 kilos diarios de pasta, exportan a más de 20 países y cuentan con más de 100 empleados.

En sus cien años de historia, la firma ha unido generaciones a través de productos artesanales, innovación continua y un compromiso firme con la calidad.

Fábrica de Pastas Romero en Daroca. Pastas Romero.

Para celebrarlo, durante este año Pastas Romero desplegará una serie de actos e iniciativas para agradecer a clientes, proveedores y comunidades locales su confianza durante su siglo de vida.

"Este centenario es una celebración de las personas que forman y han formado parte de este largo camino. A todos los trabajadores, a nuestros proveedores y colaboradores, a nuestros clientes y a nuestras familias. Sin la suma de todos, esta historia no hubiera sido posible", afirma Francisco J. Romero Ínigo, director general de Pastas Romero.

Francisco J. Romero Ínigo, director general de Pastas Romero "Este centenario es una celebración de las personas que forman y han formado parte de este largo camino. A todos los trabajadores, a nuestros proveedores y colaboradores, a nuestros clientes y a nuestras familias".

Una empresa con historia

En 1926, un joven Manuel Romero Marqués fundó La Competidora en Daroca, el germen de lo que hoy es Pastas Romero.

Al comienzo era tan solo un modesto taller artesanal, pero con el tiempo y la apuesta por el desarrollo tecnológico en 1943 compraron la primera línea de producción tecnológica.

Este hito fue clave para el éxito de la empresa, ya que gracias a ello pudo hacer frente al incremento de la demanda y la hambruna del país.

Manuel Romero Marqués, fundador de Pastas Romero. Pastas Romero.

En 1950, Manuel y José Romero, hijos del fundador, lideraban la empresa. Los hermanos pasaron del secado tradicional al proceso continuo y automatizado, que hoy sigue siendo un pilar clave en Pastas Romero.

Ya en el año 1980 La Competidora se convirtió en sociedad anónima y se denominó Pastas Alimenticias Romero S.A., mientras se perfilaba un nuevo relevo generacional.

En 1995 se nombró director de la compañía a Francisco J. Romero Ínigo, hijo de José y tercera generación.

José y Manuel Romero, segunda generación. Pastas Romero.

Con su enfoque pionero, el nieto de Manuel Romero apostó por llegar a acuerdos con la gran distribución, que cada vez tenían más fuerza en el mercado.

La cuarta generación de la familia llegó con Javier Romero Boned, bisnieto del fundador, que desde 2008 continúa su legado persiguiendo la diferenciación en el mercado.

A la vanguardia

Para permitir el crecimiento de la empresa, hace 10 años se decidió construir una nueva fábrica junto a la ya existente en Daroca, que se inauguró en 2020.

Cuenta con tecnología de última generación y sus instalaciones han permitido aumentar la capacidad de producción hasta en un 70% con la posibilidad de seguir creciendo.

Hoy la compañía cuenta con ocho líneas de producción para pasta (larga, corta y especialidades) totalmente automatizadas y con procesos de secado a altas y bajas temperaturas.

Francisco J. Romero Ínigo y su hijo Javier Romero Boned. Pastas Romero.

A lo largo de estas décadas, la marca ha impulsado la diversificación de su catálogo manteniendo el sello de sabor y calidad característicos.

Por eso, además de la pasta clásica más tradicional, su portfolio de productos incluye una gran variedad de opciones como integral, con vegetales o al huevo, entre otras.

Cada una de sus más de 90 referencias está pensada para todo tipo de personas y estilos de vida.

Proceso de fabricación de la pasta. Pastas Romero.

Hoy, Pastas Romero es una de las grandes empresas familiares aragonesas. Nunca han abandonado sus orígenes y contribuyen a la fijación de población en Daroca.

"Han transcurrido cien años y seguimos manteniendo los mismos valores que inspiraron al fundador. Ponemos honestidad en todo lo que hacemos: estamos comprometidos con la calidad y la seguridad alimentaria, con el medio ambiente y nuestro entorno, y buscamos dar la mejor atención y la más cercana posible a nuestros clientes", añade el director.

Francisco J. Romero Ínigo, director general de Pastas Romero "Ponemos honestidad en todo lo que hacemos: estamos comprometidos con la calidad y la seguridad alimentaria, con el medio ambiente y nuestro entorno, y buscamos dar la mejor atención y la más cercana posible a nuestros clientes"

Tras alcanzar el centenario, el objetivo es continuar su legado y deseo de seguir creciendo, innovando y escribiendo la historia de la pasta durante muchos años más.