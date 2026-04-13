Escuelas Católicas de Aragón ayuda a las familias a elegir centro educativo para sus hijos con 'Un colegio para ti'

Da comienzo la época del año en la que los padres deben elegir centro educativo. Del 16 al 22 de abril, según la normativa actual, es el periodo establecido por el Gobierno de Aragón para la presentación de solicitudes en las etapas de infantil, primaria, ESO y educación especial.

Aunque a veces no nos damos cuenta, esta es una decisión crucial para las familias. De ella depende el presente y futuro de sus hijos, ya que este espacio marcará sus vidas durante años.

Hoy en día existe una gran oferta educativa, por ello es necesario invertir tiempo en elegir bien, escogiendo el proyecto educativo que sea acorde a los valores de cada familia.

Solo en Aragón existen cerca de 900 centros de enseñanza no universitaria, repartidos entre Huesca, Teruel y Zaragoza. Además, disponemos de una amplia variedad, dividida en tres tipos de centros (públicos, concertados y privados).

La escolarización de las dos primeras redes complementarias, pública y concertada, se realiza en los mismos términos, establecidos por la Orden ECD/471/2026.

En estos últimos destacan los centros de la red de Escuelas Católicas de Aragón (ECA). Esta organización cuenta actualmente con 90 centros, cerca de 55.000 estudiantes y 5.000 trabajadores.

Desde ECA saben muy bien lo complicado que puede ser este proceso. Por eso, ponen a disposición de las familias una web que permite a los usuarios conocer de manera rápida y dinámica sus centros y qué les caracteriza.

La web es: uncolegioparati.es. En ella no solo ponen a disposición toda la información sobre su modelo educativo y sus valores. También disponen de un buscador que permite encontrar todos sus centros de forma rápida y eficaz.

Escuelas Católicas de Aragón en los autobuses urbanos de Zaragoza. ZARAGON.

Permite buscar sus colegios entre las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza y también por localidades o por etapas educativas. Así, las familias pueden tener a su alcance toda la información para encontrar el centro más cercano a su lugar de residencia y adaptado a sus necesidades específicas sin necesidad de moverse de casa.

Esta web completa la experiencia que pueden conocer de cerca en las visitas presenciales y las jornadas de puertas abiertas.

Modelo educativo integral y cercano

Estas escuelas ofrecen una propuesta educativa integral. Es decir, no solo centrada en el ámbito académico, sino también en muchos otros aspectos vitales.

Además, se caracterizan por ir de la mano con las familias durante todo el proceso y no hacerlas ajenas ni apartarlas del camino de sus hijos, lo que sin duda favorece la cercanía de los centros.

Todo ello contribuye a reforzar el sentimiento de comunidad educativa que, desde los primeros cursos, tratan de transmitir a sus alumnos.

Campaña "Un colegio para ti" de ECA. ECA.

No solo eso. Su propuesta consta de muchos otros valores que rigen su actuación. Son colegios que mantienen sus puertas abiertas a todos, porque creen en una educación inclusiva y accesible.

Además, plurilingüe, ya que disponen de programas de aprendizaje en diversos idiomas para que el alumnado se adapte a este mundo globalizado.

Por supuesto, son escuelas solidarias, en las que desde los primeros cursos se enseña a ayudar a los que más lo necesitan. Impulsan proyectos sociales y acciones solidarias realizadas por alumnos y docentes fomentando así valores como la justicia o la equidad.

La innovación es otra de sus máximas, asumiendo el reto de ir adaptándose a las nuevas necesidades del alumnado e introduciendo estas en sus aulas. Por ejemplo, la tecnología, las nuevas metodologías o los programas STEAM.

Son centros comprometidos. Con los estándares de excelencia educativa, con el desarrollo sostenible y con proporcionar a la sociedad un legado de personas formadas, concienciadas y que contribuyan a mejorar nuestra sociedad.

Y por supuesto, todo ello englobado en los valores cristianos que los caracterizan, construyendo una educación basada en el Evangelio que impulsa, entre otras cosas, el respeto, la solidaridad, la trascendencia y el compromiso con los demás.

Todos estos principios garantizan una educación no solo centrada en la enseñanza, sino también en la persona. Un espacio seguro que permita a las nuevas generaciones aprender, crear vínculos y desarrollarse como estudiantes y como personas.

Cada niño y cada familia son únicos. Por esa razón, en ECA están centrados en que las familias interesadas en sus colegios puedan conocer de cerca su proyecto educativo y elegir escuelas con propósito, con compromiso y con la mirada puesta en el futuro.