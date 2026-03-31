Agroalimentaria 2026 llega a la Almunia de Doña Godina del 16 al 18 de abril: "Es un homenaje a nuestras raíces"

Tras el éxito alcanzado en la primera edición de 2024, el consistorio ha apostado por una feria más ambiciosa, con un recinto expositivo ampliado y nuevas actividades.

La Almunia de Doña Godina ultima los preparativos para la feria Agroalimentaria 2026, que celebrará su segunda edición los días 16, 17 y 18 de abril. La cita aspira a consolidarse como una cita bienal de referencia para el sector hortofrutícola español.

Durante tres jornadas, productores, distribuidores, proveedores tecnológicos y expertos compartirán espacio para conocer las últimas tendencias e innovaciones que marcan el futuro de la horticultura y fruticultura.

En su estreno en 2024, el evento se posicionó como la segunda mayor feria agrícola de Aragón, solo superada por la FIMA, situándose como un referente en calidad y participación. Con el objetivo de superar aquellas cifras, la edición de 2026 llega con más superficie y mayores expectativas.

Agroalimentaria 2026 ampliará su espacio expositivo hasta los 11.000 metros cuadrados y contará con más de 200 empresas participantes. El encuentro girará en torno a tres ejes principales: negocio, tecnología y desarrollo.

Agroalimentaria 2024. Cedida.

El concejal de Agricultura de La Almunia, Alejandro Aisa, ha destacado que "el evento representa la respuesta de un municipio orgulloso de sus raíces que apuesta por la innovación para garantizar el futuro de las familias agricultoras".

En la misma línea, Aisa ha resaltado el impacto económico y simbólico de la cita: "Es, ante todo, un homenaje a nuestra identidad y a la calidad de los productos de nuestra tierra". El consistorio pretende, además, reforzar la proyección de La Almunia de Doña Godina y, con ella, la de toda la Comarca de Valdejalón.

Y es que La Almunia 2026 es el altar del melocotón, la cereza y el albaricoque. Desde el consistorio ponen en valor la posición en la que se encuentra el municipio dentro del sector.

Cartel Agroalimentaria 2026.

Por ello, Alejandro ha señalado que "la fruta de nuestra comarca se posiciona como un producto de alta gama, listo para los mercados más exigentes de Madrid y toda Europa". Además, la apuesta por el talento local "representado por figuras como Vanessa Oliveira, demuestra que en La Almunia se compite en la liga global".

Desde el Ayuntamiento insisten en que su principal misión es "promover y apoyar el desarrollo agrario a través de la participación activa de todos los agentes del sector agrícola y alimentario".

Novedades

La segunda edición centrará su propuesta en la modernización del campo y la transferencia tecnológica. Durante los tres días de feria, la fruta de hueso y de pepita compartirá protagonismo con innovaciones en sistemas de riego, biotecnología y maquinaria de precisión.

Entre las principales novedades destacan el pabellón 'Hi Tech InnovatechAqua 360', dedicado al uso eficiente e inteligente del agua, las demostraciones de drones agrícolas en el Córner El Romeral y las simulaciones de riego localizado en el Córner Jarandil.

Conferencias en la edición de 2024. Cedida.

Para fomentar el networking en un ambiente distendido, se habilitará el espacio 'Chillout en Abril Aguas Mil', que contará con foodtrucks, música ambiental y zonas de descanso. "Este área ha sido diseñada para ser el pulmón de la feria, un lugar de encuentro distendido donde los negocios se cierran en un ambiente profesional pero relajado" ha señalado Aisa.

Además, el sábado los caballos serán los protagonistas de la jornada. A las 11.00 tendrá lugar una demostración de Doma Vaquera. Pero no todo queda ahí, porque por la tarde se celebrará el Campeonato de Aragón de Hípica. Estos dos eventos se llevarán a cabo en el campo Virgen de la Oliva.

"El objetivo es claro: situar a La Almunia en el mapa nacional del sector agroalimentario", ha subrayado Aisa, reafirmando el compromiso del municipio con el relevo generacional. "Es un proyecto de corazón y liderazgo, creado por y para nuestra agricultura", ha añadido.

Conferencias y ponencias

En los pabellones Miraflores y Royal Gala, el networking profesional alcanzará su máxima expresión, convirtiendo a La Almunia en un centro de conferencias de élite mundial.

Ciencia de Élite: El CITA, de la mano de Javier Rodrigo, aporta el rigor científico que garantiza que cada novedad tiene una base técnica indiscutible. Una mesa redonda de nivel sin precedentes unirá el corazón de Málaga con la fuerza de Aragón con Javier Lorén, moderador indiscutible, será el eje de esta jornada.

El CITA, de la mano de Javier Rodrigo, aporta el rigor científico que garantiza que cada novedad tiene una base técnica indiscutible. Una mesa redonda de nivel sin precedentes unirá el corazón de Málaga con la fuerza de Aragón con Javier Lorén, moderador indiscutible, será el eje de esta jornada. Referentes Globales: La Cooperativa TROPS, con figuras como su presidente David Sarmientos, José Manuel Pardo (presidente de COITAMA) y Pablo Montesinos, trae a Aragón el modelo de éxito que ha conquistado Europa.

La Cooperativa TROPS, con figuras como su presidente David Sarmientos, José Manuel Pardo (presidente de COITAMA) y Pablo Montesinos, trae a Aragón el modelo de éxito que ha conquistado Europa. Visión de Estado: La posible presencia de Isabel García Tejerina elevará este foro a la categoría de Cumbre Nacional.

La posible presencia de Isabel García Tejerina elevará este foro a la categoría de Cumbre Nacional. Seguridad y Músculo Financiero: El respaldo de las entidades de IBERCAJA como socio estratégico y la solvencia de CAJAMAR aseguran el pulmón económico del agricultor. Por su parte, AGROSEGURO, con María Cruz Valles, blinda la estabilidad del sector ante los retos climáticos.

Demostraciones en directo

En el Córner El Romeral, el cielo será el límite. Drones de tratamiento y vigilancia operarán en sintonía con torres de videovigilancia inteligentes, blindando la seguridad de las parcelas.

Mientras que en El Córner Jarandil (Bajo el lema "Cultivar con conciencia") harán demostraciones de cómo el riego inteligente y la analítica de AGROW ANALYTICS ahorran costes y salvan cosechas.

También habrá un espacio donde tractores eléctricos y autónomos con precisión GPS de milímetros demostrarán que la eficiencia es silenciosa y verde. La biomasa leñosa se presenta como el combustible propio del agricultor, cerrando el círculo de la economía circular.

Accesos y ubicación

La Feria Agroalimentaria La Almunia 2026 prevé la asistencia de más de 22.000 visitantes profesionales. El acceso será gratuito hasta completar aforo y estará abierto al público del jueves 16 al sábado 18 de abril, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

El recinto se ubicará en la zona sur del municipio, un entorno residencial con buena comunicación por carretera y a pie. El espacio ferial estará formado por el pabellón multiusos, el polideportivo, el pabellón exterior, el campo Tenerías, el Córner Romeral, el Córner Jarandil y la zona Chillout Abril Aguas Mil.