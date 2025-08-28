José Tomás Pueyo, alcalde de Alfajarín: "Lo más bonito de las fiestas es convivir. Estás todo el día en la calle o en las peñas"

Las fiestas en honor a la Virgen de la Peña se celebran del 3 al 8 de septiembre, aunque este fin de semana comienzan los actos con la coronación de las Reinas.

Alfajarín descuenta los días y las horas para empezar sus grandes días, cuando las calles de la localidad zaragozana se llenarán de gente, alegría y diversión. Las fiestas en honor a la Virgen de la Peña se celebran del 3 al 8 de septiembre, aunque este fin de semana, del 29 al 31 de agosto, comienzan los actos con una cena de peñas y juegos y la coronación de las Reinas. Por si fuera poco, el último fin de semana de septiembre en Alfajarín se conmemora el patrón de San Miguel, con más fiesta en la localidad.

De cara a estos días, el alcalde de Alfajarín, José Tomás Pueyo, reconoce que está todo preparado y que el pueblo está deseando que llegue la fiesta, con el deseo de que el tiempo acompañe. “Queremos pasar unos días juntos, con los amigos, con la familia y disfrutar de las fiestas”, confiesa Pueyo, representando el sentir de todo el municipio.

En cuanto al programa, el alcalde destaca algunos “platos fuertes”. En primer lugar, el sábado 30 de agosto se celebra el desfile de carrozas y pasacalles por las calles del pueblo acompañados por una charanga.

Este paseo lleva mucho esfuerzo detrás: “Tiene todas las medidas de seguridad, protección civil, el permiso de tráfico porque atravesamos la Nacional 2, la ITV de los vehículos, etc.”, cuenta. Además, este desfile termina con la coronación de las Reinas en el pabellón.

Reinas de Fiestas Alfajarín.

Por otro lado, destacan los actos religiosos, principalmente el día de la Virgen, el lunes 8 de septiembre, con una misa en la Ermita con una Ofrenda de las Reinas de Fiestas y los pregoneros, además de todos los vecinos que quieran asistir.

Ese mismo día tiene lugar el Rosario y procesión por las calles con la imposición del pañuelo a la Virgen. Las Reinas vestidas con los trajes regionales, los pregoneros y las autoridades acuden acompañados por la banda municipal de Nuez de Ebro. Cabe destacar que este 2025 las fiestas tienen un sello “muy femenino” con 11 Reinas y 13 pregoneras.

Otro de los actos más populares es el concurso de disfraces el jueves 4 de septiembre, que cuenta siempre con bastante participación, tal y como resalta el alcalde.

Igualmente, en las fiestas de San Miguel, el 28 de septiembre, habrá una comida popular en la que se juntan más de mil personas.

Las actuaciones nocturnas despiertan también mucho interés entre los vecinos. En ese aspecto, José Tomás Pueyo subraya la calidad de las actuaciones de este 2025. Por ejemplo, el día 3 tendrá lugar la noche temática con “La Década Prodigiosa”, el día 4 llega a Alfajarín la orquesta Alaska On Tour, que es una de las más conocidas de Aragón. Mientras que el viernes 5, tras la Vaca de Ronda, llegará la actuación de Puro Relajao.

En esta línea, el alcalde defiende la necesidad de hacer actos para todos los públicos, ya que desde los más pequeños hasta los más mayores participan en las fiestas. En concreto, explica que las actuaciones de las tardes en la Plaza de España son un gran atractivo y siempre hay mucho ambiente de un perfil diferente a las discomóviles.

Pregoneras de las fiestas 2025.

Vecinos y visitantes

Como no podía ser de otra manera, durante estos días Alfajarín recibe vecinos de pueblos de alrededor, además de familias al completo o amigos que vienen invitados.

No obstante, los que más lo disfrutan son los propios alfajarinenses, que sacan pecho de ser de su pueblo. “Aprovechamos para lucir el pañuelo de fiesta con el escudo de nuestro pueblo. Todas las peñas llevan sus camisetas distintivas. Hay un colorido y alegría que no ocurre el resto del año”, asegura Pueyo.

“Lo más bonito es la convivencia. Estás todo el día en la calle, en los bares, en las peñas, se va de una peña a otra. Hay muy buen rollo entre la gente del pueblo”, añade.

Por su parte, para el alcalde es “muy entrañable” vivir las fiestas. “Siempre aprovechas para saludar a la gente, que te saluden. Es una experiencia muy bonita”, afirma. Además, presume de haber conseguido que el acto institucional del día del Pregón celebrado dentro del Ayuntamiento se retransmita en directo en una pantalla desde la plaza porque “es una forma de que todo el pueblo participe en ese acto”.

Reinas de Fiestas Alfajarín 2025.

Año del Ayuntamiento

Más allá de las fiestas, José Tomás Pueyo ha destacado el trabajo que durante este año se ha hecho en el Ayuntamiento de Alfajarín. “Ha sido bastante intenso con proyectos muy ilusionantes”.

En concreto, se han instalado cuatro cámaras de videovigilancia y hay otras 11 licitadas para “dar más seguridad a los vecinos”, señala el alcalde. Además, están en construcción las pistas de pádel y se están saneando varias calles.

Por último, han conseguido los permisos del Inaga, del Gobierno de Aragón y de la Confederación Hidrográfica del Ebro para limpiar el barranco del pueblo. “Se hizo la limpieza este invierno y está más seguro el casco urbano”, finaliza.