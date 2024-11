Las guarderías de Zaragoza celebran el cheque familia: “Viene bien para las familias como para las guarderías”

El cheque familia impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza puede llegar a suponer una ayuda de hasta 1.000 euros para muchas familias. Este apoyo económico, que abrió las solicitudes el pasado mes de octubre, está destinado a sufragar los gastos que supone matricular a un niño de 0 a 3 años en una escuela infantil privada.

Esta ayuda supone tanto un beneficio para las familias como para las propias guarderías privadas. Los centros de guardería Patinete se encuentran adscritos a estas ayudas: "Muchas familias del centro se han visto beneficiadas este año y muchas son repetidoras del año anterior", explica Pilar López, directora de los dos centros.

Esta ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza se entrega en función de la renta de los solicitantes. En este nuevo curso el dinero destinado para sufragar estos gastos ha aumentado lo que ha permitido acoger a más niños: "El aumento de la renta ha sido un cambio a mejor ya que más familias se han podido unir", expresa Pilar.

La incorporación de este apoyo económico ha supuesto un gran reclamo para las familias que en muchos casos les preguntan a los trabajadores si pueden formar parte de ella. La directora de Patinete destaca el alivio que se significa para los padres poder beneficiarse de esta.

Desde el propio centro conocen las necesidades y son un puente directo de información respecto a las solicitudes: "Mandamos un correo con toda la información para que no se pierdan nada y así comiencen a tramitar las solicitudes", explica.

Para las guarderías privadas este apoyo a las familias también significa un impulso para sus centros educativos: "Cada vez lo tenemos más complicado porque muchos colegios infantiles imparten clases para menores de tres años y eso hace que las familias con varios hijos los matriculen en el mismo por comodidad", señala Pilar. De esta manera, ve que estas ayudas pueden abrir la elección para que puedan optar los niños de 0 a 3 años a una "diferente educación".

Las guarderías Patinete llevan 32 años prestando un servicio de guardería privado en Zaragoza. Estos centros, además, trabajan en un amplio horario de 8.00 a 20.00 y se encuentran abiertas en vacaciones.

Quiénes pueden solicitarlo

La aprobación de esta ayuda requiere cumplir unos requisitos. En primer lugar, al menos uno de los progenitores tiene que estar empadronado en el término municipal de Zaragoza al menos dos años antes de la fecha de la presentación de la solicitud. Además, se debe residir de manera efectiva en Zaragoza.

En cuanto a las condiciones económicas, para resultar beneficiarios de la ayuda será requisito indispensable que la renta familiar referida al año 2023 no supere ciertos rangos. Por ejemplo, en el caso de una unidad familiar de dos miembros no se podrá superar en 8 veces el valor del Iprem, así sucesivamente hasta una unidad familiar de 6 miembros que no deberá superar en 10 veces el valor del Iprem.

A la hora de solicitarla, se deberá entregar un justificante de la matrícula o inscripción en el Centro privado que imparta 1º ciclo de Educación infantil, durante el primer semestre de 2024 (1 de enero del 30 de junio) y del periodo y tiempo de su estancia.

Para consultar toda la información, el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de un apartado en su página web para los interesados: Tramite de solicitud de cheque familia. Además, para cualquier consulta o información puede enviar correo electrónico a cheque-familia@zaragoza.es.