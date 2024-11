Gloria Gracia Latorre, gerente del Centro de Estética Lafer: "Ayudamos a que el cliente se sienta más seguro de sí mismo"

El trabajo hecho con amor, con pasión y entusiasmo se ve siempre recompensado. Un ejemplo de ello es el Centro de Estética Lafer, en Zaragoza, que cumplirá pronto 30 años al servicio de sus clientes. Ubicado en la calle María Guerrero, a dos minutos de Aragonia, este lugar te promete eficacia en los tratamientos y, sobre todo, empatía con el cliente.

Con más de 28 años de experiencia, Lafer es especialista en tratamientos faciales, programas estéticos, masajes terapéuticos y bienestar. También es posible encontrar asesoramiento sin compromiso y personalizado. Todo ello, con los mejores profesionales en cada área para que los resultados sean excelentes.

Gloria Gracia Latorre, su gerente y brillante profesional, demuestra que las cosas con cariño son más sencillas. Un cariño que se plasma en su relación con los clientes en cada cita, pero también en el continuo conocimiento propio y de todo el equipo para seguir mejorando sus tratamientos y técnicas.

Para ella, la recompensa de ese esfuerzo es ver como para muchas personas acudir a Lafer es el mejor momento de su semana.

P.- En primer lugar, ¿de dónde viene su amor por este mundo?

R.- Desde niña llevo está profesión en el ADN, ya que mi madre era comercial de varias casas de cosmética hace ya 45 años. Entonces, los centros de estética eran pocos porque este sector era muy exclusivo. He vivido ferias, ponencias, talleres y he conocido a muchos profesionales muy generosos que me han transmitido su conocimiento.

Me apasionaba este ámbito y decidí estudiar Técnico Especialista en Estética y Técnico Especialista en dietética y nutrición.

P.- Y, ¿cómo surgió el Centro de Estética Lafer?

R.- Lafer abrió sus puertas en 1996. En un principio era un cuarto pequeño para estética, ya que la mayor parte del local estaba dedicado a la actividad comercial de mi madre. Poco a poco se fueron ampliando las cabinas, hasta ser lo que es hoy en día.

Primero, se abordaban todos los tratamientos tanto de la parte de la Estética decorativa como de la parte de la Estética integral. Posteriormente, y de una manera natural, la evolución fue hacia los tratamientos corporales y faciales.

Centro de Estética Lafer

P.- ¿Cuáles son los principios o valores de su centro?

R.- Tenemos unos principios muy definidos. Destacaría la especialización en tratamientos faciales y corporales, el hecho de no vender una falsa expectativa y siempre comunicar al cliente que los resultados se van a adaptar a su realidad morfológica. También la continua formación de todo el equipo, pues esta te hace enriquecerte tanto profesional como personalmente. Además, a través de ella te reencuentras con tu profesión y eso se consigue transmitir luego al cliente.

Añadiría también que explicamos los tratamientos con rigor para que el cliente sepa lo que vamos a realizar, respetamos los roles profesionales y por ese motivo pensamos que abordar los tratamientos desde diferentes profesionales hace que el cliente quede más satisfecho.

Otro de nuestros pilares es el diagnóstico de nuestro tratamiento. No todo funciona igual para todos y no todo se trabaja de la misma manera. Además, no somos partidarios de vender bonos de aparatos ni de tratamientos, en Lafer lo que buscamos son soluciones al problema del cliente y muchas veces se empieza por un protocolo y se acaba por otro, ya que el cuerpo a lo largo del tratamiento puede tener otras necesidades. Hemos visto que está combinación de terapias es lo que ofrece buenos resultados.

Por otra parte, otra de las esencias fundamentales es que a las técnicas manuales le damos un gran valor, ya que elevan la calidad del tratamiento.

P.- Existen muchos centros de estética en Zaragoza, ¿qué hace diferente al suyo?

R.- La clave de diferenciarte es precisamente ese conocimiento del que hablaba. Esto hace que a la hora de invertir en productos y en equipos lo hagas de una manera adecuada. Somos especialistas y nuestra responsabilidad es esa.

Tenemos mucho intrusismo en nuestra profesión y precisamente por ese motivo hay otros profesionales que no nos valoran. Creo que es algo que se tiene que abordar desde las competencias que se encargan de esto.

P.- ¿Cree que lo que ofrece Lafer va más allá de lo estético?

R.- Yo creo que está profesión tiene un gran impacto emocional, sensorial y estético. Si el concepto de salud es el bienestar físico, mental y social, nosotras en cierta manera ayudamos porque la sensación de bienestar, de cuidarte, de verte bien te hace indudablemente sentirte mejor, más seguro de ti mismo.

P.- Por último, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?

R.- Frases como “es el mejor momento de la semana”, “qué bien me siento” o “como he mejorado” hacen que este trabajo merezca la pena.

Para conocer más sobre Lafer y sus diversos tratamientos, puedes consultar su página web: http://www.esteticalafer.com/. Y si quieres pedir cita y ser testigo de los resultados, puedes hacerlo llamando al móvil 609218904 o al fijo 976753407.