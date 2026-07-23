Los empresarios de Aragón y Valencia unen fuerzas para exigir la doble vía electrificada entre Teruel y Sagunto

CEOE Aragón y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) presentarán alegaciones conjuntas al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, con el objetivo de reclamar que este tramo se ejecute con doble vía electrificada.

Así lo han acordado este jueves los representantes empresariales de ambas autonomías, Benito Tesier y Vicente Lafuente, en un encuentro que ha tenido lugar en la sede de la CEV, en Valencia.

Esta reunión se produce una semana después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el estudio informativo, en el que se plantea que el tramo Teruel-Sagunto disponga de una única vía a lo largo de todo su recorrido, a diferencia del tramo Zaragoza-Teruel, actualmente también en información pública, y del resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, cree que renunciar a la doble vía electrificada entre Teruel y Sagunto significa “crear deliberadamente un cuello de botella” en un corredor que conecta a 17 millones de personas y a una zona que genera el 29 % del PIB nacional.

“No tiene ningún sentido impulsar la conexión desde Teruel hacia Zaragoza y el Cantábrico y limitar después su capacidad precisamente en el enlace con los puertos de Valencia, Sagunto y Castellón”, sostiene Tesier.

Ante ello, desde CEOE Aragón se va a movilizar e implicar a todas las administraciones, organizaciones empresariales, instituciones y agentes sociales que puedan contribuir a revertir una decisión que afecta a Aragón y Valencia, pero también a la industria, a la exportación y a la competitividad del conjunto del país.

“En un momento en el que Aragón se ha consolidado como uno de los principales polos de atracción empresarial y generación de riqueza del norte de España, no podemos permitir que se cercenen nuestras capacidades logísticas ni la competitividad de nuestras empresas”, añade Tesier.

Por su parte, el presidente de la CEV ha asegurado que defender la doble vía electrificada entre Teruel y Sagunto no es una reivindicación localista, sino “una apuesta por una infraestructura estratégica para la economía española y europea”.

“Es un eje fundamental para el transporte de mercancías, para la competitividad de nuestros puertos, para la industria y para avanzar hacia un modelo logístico más sostenible. Reducir ahora su capacidad significaría generar un cuello de botella que acabaremos pagando en el futuro con mayores costes y una menor competitividad”, ha expuesto Lafuente.

La colaboración entre la CEV y CEOE Aragón en defensa del Corredor Cantábrico-Mediterráneo no es nueva. En 2022, en el marco del Foro Impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, ambas organizaciones ya suscribieron una declaración conjunta en la que reclamaban la ejecución completa de esta infraestructura y el incremento de la capacidad de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto para el transporte de mercancías y viajeros.

Posteriormente, impulsaron un Foro junto a las organizaciones empresariales de Castilla y León, Cantabria y La Rioja instando al Gobierno de España a que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo se incorporase a la Red Transeuropea de Transporte para 2030, con altas prestaciones.

Tanto desde CEV como desde CEOE Aragón se ha insistido en que los distintos estudios realizados sobre el potencial del Corredor Cantábrico-Mediterráneo estiman que esta infraestructura podría canalizar entre 48 y 54 trenes semanales de mercancías por sentido.

Sin embargo, las actuales limitaciones del trazado impiden alcanzar esa capacidad, obligando a muchas empresas a utilizar rutas alternativas menos competitivas, con mayores costes, tiempos de transporte y emisiones.