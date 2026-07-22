CaixaBank otorga a Cristina Gallart, presidenta de FRIBIN Foods, el "Premio Empresaria" en la Territorial Ebro

Isabel Moreno, directora de la Territorial Ebro de CaixaBank, y Cristina Gallart, presidenta de FRIBIN Foods. CaixaBank.

Cristina Gallart optará al galardón nacional junto con las otras 12 premiadas regionales de esta décima edición de la convocatoria.

Cristina Gallart, presidenta de FRIBIN Foods, ha sido distinguida con el CaixaBank Premio Empresaria en la Territorial Ebro, que engloba Aragón, Navarra y La Rioja.

El galardón reconoce la trayectoria, el liderazgo y la contribución de mujeres empresarias al desarrollo económico y social de sus territorios.

El jurado, formado por directivos de CaixaBank, ha premiado a Gallart por su papel al frente de FRIBIN Foods y por su contribución al crecimiento y la transformación de la compañía.

La empresaria dirige esta empresa familiar de Binéfar que fue fundada hace más de 60 años y se ha convertido en uno de los referentes del sector cárnico español.

FRIBIN Foods está presente en más de 30 países y desarrolla un modelo que integra toda la cadena de valor, desde el origen hasta el cliente final. Un modelo que, además, apuesta por la innovación, la calidad, la seguridad alimentaria y la internacionalización.

Tras imponerse en la fase territorial, Gallart pasará a formar parte de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank para fomentar el intercambio de experiencias y el networking entre empresarias de todo el país.

Además, la presidenta de FRIBIN Foods competirá por el premio nacional, cuya ganadora podrá participar en un encuentro internacional con empresarias líderes de todo el mundo.

Cristina Gallart, presidenta de FRIBIN Foods, con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’. CaixaBank.

Durante el acto de entrega, la directora territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, destacó que la trayectoria de Cristina Gallart demuestra “cómo el liderazgo transforma empresas e impulsa el crecimiento de los territorios”.

Por su parte, Gallart agradeció el reconocimiento y aseguró que lo considera un premio compartido con toda la plantilla de la empresa. "Aunque este galardón lleve mi nombre, siento que pertenece a todas las personas que forman parte de FRIBIN", afirmó.

La presidenta añadió que el reconocimiento les anima a seguir creciendo desde el medio rural sin perder sus valores ni el arraigo al territorio.

Una década reconociendo el liderazgo femenino

El CaixaBank Premio Empresaria celebra este año su décima edición. La iniciativa reconoce a mujeres con una trayectoria consolidada en la gestión empresarial y valora aspectos como el crecimiento del negocio, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo, la sostenibilidad y el liderazgo.

El galardón se dirige a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros y una implicación directa en la gestión del negocio.

El jurado del CaixaBank Premio Empresaria valora factores como la solidez y crecimiento del negocio, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo, la sostenibilidad y el compromiso con la diversidad, así como la trayectoria y el liderazgo de las candidatas.

Estos galardones se enmarcan, además, en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage. Un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad que trabaja para fomentar y visibilizar la diversidad en todas sus dimensiones.

Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar acerca del valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva donde todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y para reforzar el rol de la mujer.

En el ámbito externo, CaixaBank también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cinco ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento; innovación y educación; deporte; entorno rural, y promoción de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión.

Gracias a este compromiso, la entidad ha logrado el galardón como “Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa” de Euromoney en 2025. Además, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que otorga el Ministerio de Igualdad y con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en la categoría de excelente