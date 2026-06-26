Grupo Lobe consolida su liderazgo en construcción sostenible con una cartera de 1.120 millones de euros

En 2025 Grupo Lobe ha entregado 620 viviendas de las 5.053 que integran su cartera. Grupo Lobe.

La compañía también refuerza su apuesta por la innovación con la creación de su división industrial QBIK Systems y el proyecto piLar.

Grupo Lobe continúa su camino de crecimiento y consolidación como líder en construcción sostenible nacional. Ha alcanzado una cartera de proyectos valorada en 1.120 millones de euros distribuidos en un total de 5.053 viviendas (2025-2029).

Durante este ejercicio también han batido el récord de ventas de la compañía llegando a los 194.824.000 euros. Algo que refleja la confianza del mercado en su modelo de construcción, sostenible e industrializada, y en la propuesta de valor que ofrece frente a la vivienda convencional.

Además, han avanzado en la puesta en marcha de Qbik Systems, su división industrial especializada en la fabricación de componentes industrializados para construir viviendas. Una instalación que integra procesos avanzados de diseño industrial, producción y logística.

En esta división, el equipo de Ingeniería de producto se dedica a desarrollar componentes, definiendo soluciones estandarizadas optimizadas y coordinadas con el equipo de Arquitectura para el desarrollo de los proyectos, su fabricación en serie, transporte y montaje en obra.

Grupo Lobe presenta los datos del último ejercicio. Grupo Lobe.

Un modelo productivo que lleva a la edificación residencial los principios de la fabricación industrial avanzada incluyendo líneas de producción especializadas, control exhaustivo de calidad y mucha escalabilidad.

El resultado es una construcción más eficiente, predecible y sostenible, capaz de responder a la creciente demanda de vivienda industrializada en el mercado y una fabricación que reduce errores y optimiza tiempos.

Siguiendo esa línea de innovación Grupo Lobe también está desarrollando el Proyecto piLar. Una plataforma de inteligencia artificial agéntica privada que integra información de múltiples fuentes para asistir, predecir y automatizar procesos críticos a lo largo de todo el ciclo constructivo.

Una iniciativa que el CDTI ha reconocido como uno de los 38 Proyectos estratégicos Nacionales para el periodo 2025-2028.

Más de 5.000 viviendas y una estructura de cartera diversificada

En un contexto económico marcado por el aumento de costes en materias primas y energía y la falta de mano de obra, Grupo Lobe ha mantenido una sólida posición financiera.

Qbik Systems es la división industrial de Grupo Lobe. Grupo Lobe.

Durante 2025 han conseguido entregar 620 viviendas de las 5.053 que integran su cartera para el periodo 2025-2029. Las 4.433 restantes se encuentran en distintas fases de desarrollo.

Del total de las viviendas, 1.561 son de protección oficial (VPO), 2.302 son libres (VL) y 1.190 son Build to Rent, Build to Sell y servicios a terceros.

Con presencia en las principales ciudades del país, Grupo Lobe continúa consolidando su crecimiento, posicionándose como líder en Aragón y siendo una de las promotoras y constructoras más grandes a nivel nacional.

Además, la empresa zaragozana también afianza su liderazgo en certificación Passivhaus, el sello de eficiencia energética más riguroso del sector inmobiliario. Desde 2018, todas sus promociones cuentan con la certificación Passivhaus, alcanzando un total de 2.796 viviendas certificadas.

La cartera y experiencia de Grupo Lobe lo posicionan como el mayor operador de Passivhaus en España, representando el 43,7% de la superficie certificada en el país, el 7% en Europa y el 5,1% a nivel mundial.

El reto de la empresa para los próximos años es afrontar la industrialización como un cambio estructural en la forma de construir. Todos los proyectos de innovación que están desarrollando marcan el camino hacia un modelo en el que diseño, fabricación y datos trabajan de forma integrada.