La subida del IVA amenaza al precio de la gasolina antes de las vacaciones: "Si el 1 de julio no se prorrogan las medidas…"

Este viernes, todo el planeta dejará un poco de lado el Mundial y girará la mirada hacia Suiza, en donde Estados Unidos e Irán firmarán el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerra y permitirá reabrir el estrecho de Ormuz, después de 107 días bloqueado.

Tras semanas de incertidumbre y tensión en una de las principales arterias del comercio energético global, se aguarda este momento como un punto de inflexión que podría aliviar las presiones sobre el mercado del petróleo y abrir la puerta a una bajada de los precios de los combustibles.

Uno de los sectores que espera como agua de mayo esta reapertura es el de las estaciones de servicio, aún con la cautela de esperar para que este sea el ‘alto el fuego’ definitivo.

“Si eso ocurre, hará que se normalicen los mercados internacionales, que haya más oferta e impacte en el precio de los carburantes. El barril de Brent ya ha bajado a 80 dólares, aunque nosotros compramos productos derivados. No será inmediato, pero nos costará menos llenar nuestros tanques”, destaca Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (AESAR).

A raíz de la guerra, las estaciones de servicio han visto cómo el llenado de sus tanques se ha disparado en torno a 8.000 o 10.000 euros para unos 35.000 litros. Todo un varapalo para un sector con abundantes pymes y autónomos, sobre todo en el medio rural.

“Nos ha provocado unos graves problemas de tesorería. Ha sido una asfixia financiera, porque costaba mucho llenar los tanques”, resalta Soto.

Sin embargo, la reapertura del estrecho de Ormuz podría no llegar a notarse de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos, ya que, de forma casi paralela, se producirá el incremento del IVA del 10 al 21%.

El Gobierno de España aplicó esta medida desde el pasado 21 de marzo, ante las consecuencias que estaba teniendo el bloqueo internacional para el precio de la gasolina, y, si no se renueva, dejará de estar vigente el 30 de junio.

La reducción del IVA supone un ahorro directo de entre 20 y 30 céntimos por litro, dependiendo del tipo de carburante y las condiciones del mercado. Un precio que, si no hay marcha atrás, volverá a impactar en el bolsillo de los consumidores.

“En un litro de carburante, casi el 50% son impuestos, con el de hidrocarburos y el IVA. Si el 1 de julio no se prorrogan las medidas, se producirá la subida de ambos impuestos. Llevamos semanas que hemos podido poner precios más razonables, corroborado por Competencia, pero el 1 de julio volverá a ser igual”, advierte Soto.

Ante ello, desde la patronal ya han solicitado al Gobierno una prórroga de esta rebaja del IVA hasta el 30 de septiembre, de forma que los ciudadanos puedan ver aliviado su bolsillo durante unos meses de verano en los que se multiplican los desplazamientos de vacaciones.