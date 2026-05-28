Leapmotor ya lleva maquinaria a su planta de baterías en Mallén: cuenta atrás para su desembarco en Aragón

La automovilística china Leapmotor ya calienta motores para iniciar su desembarco en Aragón. En los próximos meses, la marca va a desplegar todo su potencial en la Comunidad, sobre todo, con la fabricación del modelo B10 en Figueruelas después del verano, pero también con otros proyectos auxiliares que refuerzan su presencia en el territorio.

La primera apertura en Aragón debería ser prácticamente inminente, con la adecuación de unas unas naves en Mallén para convertirlas en una planta de ensamblaje de baterías para sus propios coches.

Los trabajos para rehabilitar estas instalaciones comenzaron el pasado mes de marzo, con el objetivo de comenzar a producir antes del verano, incluso durante el propio mes de junio.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la compañía ya está llevando diversa maquinaria a las naves, de 18.000 metros cuadrados, si bien la apertura podría retrasarse levemente, ya que han solicitado una pequeña modificación en la licencia de obras debido a la necesidad de ahondar más en los trabajos.

Hay que tener en cuenta que estas naves, que albergaban unos almacenes de los supermercados Dia, llevaban cerradas desde 2017, por lo que algunos aspectos de la infraestructura han podido quedar obsoletos. De hecho, hay prevista una próxima reunión con el Ayuntamiento para tratar detalles de los trabajos.

En este caso, hasta Mallén no han llegado trabajadores procedentes de China, aunque sí de otras nacionalidades para la obra. La idea de Leapmotor es captar trabajadores de la propia fábrica de Stellantis y trasladarlos a esta planta. Está previsto que en esta planta trabajen entre 80 y 100 personas, y que se instalen al menos dos líneas de producción.

En donde sí se ha empezado a escuchar palabras en chino es en Borja. A mediados de abril cuando comenzaron a llegar 50 trabajadores para el montaje de la planta de Lieder Automotive, que se encargará de producir los chasis para los vehículos eléctricos que Leapmotor ensamblará en la planta de Stellantis en Figueruelas.

Está previsto que estos 50 trabajadores permanezcan en Borja hasta final de agosto, cuando la planta debería comenzar las pruebas de la producción de chasis para el B10 de Leapmotor. Una vez la fábrica entre en funcionamiento, la plantilla estará formada principalmente por personal local.

500 trabajadores en Stellantis

El gran salto se dará en Figueruelas, en donde antes de fin de año comenzará la producción en serie del B10 de Leapmotor. Será el primer modelo chino que salga de la planta de Stellantis, que en los últimos meses ha abordado trabajos en sus dos líneas para instalar la nueva plataforma STLA Small. Esta infraestructura es clave para ensamblar los vehículos eléctricos de nueva generación.

Mientras, Stellantis ha comenzado el proceso para contratar cerca de 500 trabajadores temporales más para los próximos seis meses. La plataforma Adecco ya ha publicado la oferta para la incorporación inmediata del personal, con la posibilidad de que se alargue durante más tiempo.

A partir de otoño, de la factoría de Figueruelas saldrán cuatro vehículos: el Opel Corsa, el Peugeot 208, el Lancia Ypsilon y el B10 de Leapmotor. Además, la marca china también podría ensamblar otros modelos en los próximos años, y ya se ha anunciado un nuevo Corsa con tecnología asiática desde 2028.

Todo ello devolverá a Figueruelas todo su esplendor en producción, aproximándose a cifras récord tanto de producción como de empleo, como resaltó el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una entrevista en EL ESPAÑOL.

“Si al empleo de la planta de coches le unimos la fábrica de baterías, que va a contratar a otras 4.000, indudablemente Aragón va a ser, si no la que más, una de las comunidades autónomas que más personas tenga trabajando en el sector industrial de la automoción”, celebraba Azcón.